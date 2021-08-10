Литва відгороджується від Білорусі подвійним парканом: подробиці

Сейм Литви у вівторок, 10 серпня, оголосив надзвичайну ситуацію на кордоні з Білоруссю і надав Державній прикордонній охороні (ДПО) право застосовувати фізичну силу для негайного повернення білоруських нелегальних іммігрантів у свою країну. Також незабаром там планують побудувати загородження.

Про це 10 серпня повідомляє агентство "BNS".

Цей проєкт прийняв Парламент Литви з 80 голосами "за", двома "проти" і двома такими, що утрималися.

До нововведення про фізичний бар'єр біля зовнішнього кордону Європейського союзу з Білоруссю дозволено застосовувати винятки при проведенні держзакупівель.

"Потрібно обладнати міцний, надійний кордон з Білоруссю, і зробити це якомога швидше", - сказала міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

Щоб зупинити наплив нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю, уряд Литви планує звести подвійне загородження - з колючого дроту і ще дротяний паркан.

Служба державної охорони підрахувала, що обладнання загородження на кордоні обійдеться приблизно в 152 млн євро.

Як заявляє Білотайте, прийнятий закон дозволить значно скоротити терміни будівництва загородження.

Агентство пише, що в цьому році понад 4,1 тис. мігрантів потрапили в Литву через кордон з Білоруссю. Більшість з них - громадяни Іраку.

У Литві представники уряду називають потоки незаконної міграції "гібридною агресією білоруського режиму".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що невизнаний міжнародною спільнотою президент Білорусі Олександр Лукашенко в рамках "Великої розмови з президентом" заявив, що в країну можуть перекинути "всі сили" Росії.

Нагадуємо, що в МЗС України висловили невдоволення щодо слів Лукашенка про "переправлення зброї" і нібито підготовку в Україні "бойовиків" для дій на території Білорусі.