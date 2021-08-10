Скачать
Вівторок, 10.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Дозволила поліція: у Києві гонщики влаштували дріфт на Софіївській площі (відео)
Дозволила поліція: у Києві гонщики влаштували дріфт на Софіївській площі (відео)
Ціна на електроенергію для споживачів зменшиться - чому це погано
Ціна на електроенергію для споживачів зменшиться - чому це погано
Трьох осіб поранено осколками: водія, що протаранив зупинку в Одесі, звинуватили в пияцтві
Трьох осіб поранено осколками: водія, що протаранив зупинку в Одесі, звинуватили в пияцтві
Мільйони за вакцинацію: в Одеській області влаштували змагання з призами для ОТГ
Мільйони за вакцинацію: в Одеській області влаштували змагання з призами для ОТГ

Литва відгороджується від Білорусі подвійним парканом: подробиці

Литва відгороджується від Білорусі подвійним парканом: подробиці
Оновлено 21:22 Сьогодні Телеграф ілюстративне фото

Сейм Литви у вівторок, 10 серпня, оголосив надзвичайну ситуацію на кордоні з Білоруссю і надав Державній прикордонній охороні (ДПО) право застосовувати фізичну силу для негайного повернення білоруських нелегальних іммігрантів у свою країну. Також незабаром там планують побудувати загородження.

Про це 10 серпня повідомляє агентство "BNS".

Цей проєкт прийняв Парламент Литви з 80 голосами "за", двома "проти" і двома такими, що утрималися.

До нововведення про фізичний бар'єр біля зовнішнього кордону Європейського союзу з Білоруссю дозволено застосовувати винятки при проведенні держзакупівель.

"Потрібно обладнати міцний, надійний кордон з Білоруссю, і зробити це якомога швидше", - сказала міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

Щоб зупинити наплив нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю, уряд Литви планує звести подвійне загородження - з колючого дроту і ще дротяний паркан.

Служба державної охорони підрахувала, що обладнання загородження на кордоні обійдеться приблизно в 152 млн євро.

Як заявляє Білотайте, прийнятий закон дозволить значно скоротити терміни будівництва загородження.

Агентство пише, що в цьому році понад 4,1 тис. мігрантів потрапили в Литву через кордон з Білоруссю. Більшість з них - громадяни Іраку.

У Литві представники уряду називають потоки незаконної міграції "гібридною агресією білоруського режиму".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що невизнаний міжнародною спільнотою президент Білорусі Олександр Лукашенко в рамках "Великої розмови з президентом" заявив, що в країну можуть перекинути "всі сили" Росії.

Нагадуємо, що в МЗС України висловили невдоволення щодо слів Лукашенка про "переправлення зброї" і нібито підготовку в Україні "бойовиків" для дій на території Білорусі.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
Перегляди: 40

Все по темі:

Литва, Білорусь, Кордони, Державна прикордонна служба.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У віці 44 років помер український екс-нардеп
02 Зеленський провів кадрові перестановки у верхівці ЗСУ: список
03 У Зеленського звинуватили Лукашенко в боягузтві після шквалу гучних заяв з Білорусі
04 "Мужик на висоті, так би мовити": любовні втіхи пари на загальному балконі в Одесі повеселили мережу
05 Дозволила поліція: у Києві гонщики влаштували дріфт на Софіївській площі (відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Обвинувачена у вбивстві Шеремета Юлія Кузьменко повернулася за операційний стіл (фото)
Обвинувачена у вбивстві Шеремета Юлія Кузьменко повернулася за операційний стіл (фото)
Троє поранені, один - важкий: ВСУ зазнали втрат на Донбасі після обстрілів бойовиків
Троє поранені, один - важкий: ВСУ зазнали втрат на Донбасі після обстрілів бойовиків
Добу без їжі і води у металевій коробці: фермер взяв у заручники різнороба на Вінниччині (фото, відео)
Добу без їжі і води у металевій коробці: фермер взяв у заручники різнороба на Вінниччині (фото, відео)
Українці не довіряють Раді майже так само сильно, як і російським ЗМІ (опитування)
Українці не довіряють Раді майже так само сильно, як і російським ЗМІ (опитування)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся