Майже 50 градусів спеки: на Сицилії зафіксували аномальну температуру

На італійському острові Сицилія зафіксували аномальну температуру повітря - майже +49 градусів Цельсія. Ця цифра може стати температурним рекордом для всієї Європи.

Про це в четвер, 12 серпня, повідомляє "ВВС".

Спека полонила острів в Італії через циклон "Люцифер", який прийшов до Європи з Африки.

У середу, 11 серпня, в провінції Сіракузи в регіоні Сицилія зафіксували температуру в +48,8 градуса. Якщо Всесвітня метеорологічна організація верифікує показник, то ця температура може виявитися рекордом для всієї Європи.

Такі відомості повідомив італійський метеоролог Мануель Маццолені.

За його словами, саме африканський антициклон "Люцифер" приніс гаряче повітря на Сицилію.

Що стосується попереднього температурного рекорду, то ВМО зафіксувала його ще в 1977 році, коли в грецьких Афінах повітря прогрілося до 48 градусів тепла.

У ЗМІ пишуть, що з початку індустріальної ери температура у світі піднялася приблизно на 1,2 ° C, і вона буде продовжувати рости, якщо уряди всіх країн не скоротять викиди газів у навколишнє середовище.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за даними експертів ООН потепління в усьому світі стрімко прискорюється.

Нагадуємо про масштабні лісові пожежі в Греції - вогонь охопив десятки гектарів лісу, безліч будинків і сіл.

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