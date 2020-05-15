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П'ятниця, 15.05.2020
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США розпочало постачання нафти до Білорусі

США розпочало постачання нафти до Білорусі
17:21 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:Мінськ і Вашингтон домовилися про початок поставок нафти з США до Білорусі.

Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, чий коментар наводить пресслужба відомства в Facebook.

"Із задоволенням підтверджую початок поставок нафти з США до Білорусі. Це стало можливим за підсумками домовленостей, досягнутих під час візиту до Республіки Білорусь 1 лютого 2020 року державного секретаря США Майка Помпео і зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком", - заявив він.

За словами Макея, здійснення поставок американської нафти є частиною державної стратегії щодо диверсифікації джерел постачання і забезпечення стабільної роботи нафтопереробного комплексу Білорусі 2020-го і в наступні роки.

"Розглядаємо співпрацю з США в нафтовій сфері як суттєвий елемент енергетичної безпеки держави, як важливу частину торговельної та інвестиційної взаємодії, що розвивається сторонами і має значний потенціал, а також як чинник забезпечення суверенітету нашої країни в економічній галузі", - додав міністр.

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Як повідомляв Укрінформ, держсекретар США Майк Помпео під час візиту до Мінська 1 лютого заявив, що Сполучені Штати Америки готові забезпечити Білорусь енергоресурсами на 100% і за конкурентними цінами.

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США, NAFTA, Білорусь, Постачання нафти.
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