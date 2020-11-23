Держсекретарем США може стати радник Байдена, який підтримував Україну

Обраний президент США Джо Байден визначився з кандидатурою на пост державного секретаря.

Про це пише "DW".

Новим держсекретарем США стане Ентоні Блінкен.

Блінкен з 2009 по 2013 рік був радником Байдена з питань національної безпеки, коли той займав пост віце-президента США при президенті Бараку Обамі.

Відзначимо, що раніше Блінкен виступав за надання Україні летальної зброї і стежив за ситуацією в країні.

Байден в даний час формує свою майбутню адміністрацію. Перших кандидатів планується представити вже 24 листопада.

Очікується, що спочатку Байден оголосить про кандидатури на посади держсекретаря і глав міністерств фінансів, оборони, юстиції, оборони та внутрішньої безпеки.

Нагадаємо, вибори в США відбулися 3 листопада. За даними американських ЗМІ, переможцем в президентській кампанії став кандидат від Демократичної партії Джо Байден. Однак юристи штабу чинного глави держави Дональда Трампа, почали подавати позови про перерахунок голосів в декількох ключових штатах, посилаючись на фальсифікації, а також маніпуляції з поштовими бюлетенями.