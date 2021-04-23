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П'ятниця, 23.04.2021
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США з недовірою поставилися до планів Росії відвести війська від кордону з Україною

США з недовірою поставилися до планів Росії відвести війська від кордону з Україною
Оновлено 07:42 Сьогодні Телеграф

У США готові спостерігати за ситуацією біля кордонів з Україною після повідомлень РФ про припинення військових навчань.

Про це 23 квітня на брифінгу повідомив глава Держдепу Нед Прайс. 

За його словами, в США вже чули повідомлення РФ про виведення військ з меж України і тепер чекатимуть дій від неї. Американці будуть спостерігати за ситуацією в контакті з владою і союзниками і партнерами. 

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"Ми чули заяву, ми будемо уважно стежити за цим", - повідомив представник відомства. При цьому в США підтверджують суверенітет України та її територіальних вод. 

Нагадаємо, що в зв'язку з нарощуванням військового потенціалу біля кордонів з Україною, а також з причини незаконного впливу на минулі вибори з боку РФ в США ввели проти неї ряд санкцій.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 62

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США, РФ, Войска.
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