США з недовірою поставилися до планів Росії відвести війська від кордону з Україною

У США готові спостерігати за ситуацією біля кордонів з Україною після повідомлень РФ про припинення військових навчань.

Про це 23 квітня на брифінгу повідомив глава Держдепу Нед Прайс.

За його словами, в США вже чули повідомлення РФ про виведення військ з меж України і тепер чекатимуть дій від неї. Американці будуть спостерігати за ситуацією в контакті з владою і союзниками і партнерами.

"Ми чули заяву, ми будемо уважно стежити за цим", - повідомив представник відомства. При цьому в США підтверджують суверенітет України та її територіальних вод.

Нагадаємо, що в зв'язку з нарощуванням військового потенціалу біля кордонів з Україною, а також з причини незаконного впливу на минулі вибори з боку РФ в США ввели проти неї ряд санкцій.