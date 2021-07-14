Долина Смерті виправдовує свою назву: аномально висока температура і вогненний торнадо на тлі палаючих лісів (відео)

В американській Долині Смерті в штаті Каліфорнія зафіксували аномально високу температуру +54 градуси за Цельсієм. Через спеку штат вже охоплений сильними лісовими пожежами.

Про це повідомляє "ТСН" в Telegram-каналі.

Один з рейнджерів виміряв температуру тротуару поблизу центру. Вона становила +81,1 градуса.

Внаслідок пожеж вже вигоріло майже 40 тисяч гектарів лісових насаджень.

Крім того, під час гасіння лісу пожежники ще й зафіксували вогняний торнадо.

Один зі свідків явища зняв на відео те, що відбувається і поділився ним в соцмережі.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Челябінська область охоплена масштабними лісовими пожежами.

Також нагадуємо про те, як в кінці червня Якутію охопили сотні пожеж - вогонь підібрався до населених пунктів.