В ході стрілянини біля Пентагону загинув поліцейський (відео)

У США біля будівлі Пентагону сталася стрілянина, в результаті якої загинув поліцейський.

Про це повідомляє CNN з посиланням на свої джерела.

Стрілянина сталася на автобусній платформі біля головного входу в будівлю оборонного відомства США. Про причини стрілянини не повідомляється, проте інцидент призвів до того, що співробітників Пентагону заблокували всередині будівлі.

Також вказується, що через події громадський транспорт пустили в обхід цього району.

Повідомляється, що невідомий чоловік намагався пройти всередину Пентагону, проте був зупинений охоронцем. У ЗМІ з'явилася інформація, що нападник був убитий в перестрілці.

Крім того повідомляється, що також постраждали три людини.





Нагадаємо, 3 серпня в Одесі невідомий застрелив чоловіка в житловому масиві. Повідомляється, що і загиблий і стрілок є азербайджанцями.

У мережі вже з'явилося відео моменту нападу і фото ймовірного вбивці.