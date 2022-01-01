Наочний приклад: як фільми вчать одягатися зі смаком

Стильні фільми можуть стати чудовим доповненням до святкових вихідних

Фільми корисно дивитися не лише з погляду сюжету, а й з погляду стилістики – для ролей у фільмах голлівудські стилісти майстерно адаптують зовнішність акторок.

На це звертає увагу стиліст Оксана Денисова на своїй сторінці в Instagram.

Оксана Денисова каже, що при перегляді фільмів вона розділяє образи актрис на складові та збирає назад докупи. За її словами, якщо знати, куди дивитися, то відразу стає зрозуміло, яку колосальну роботу роблять щоразу стилісти, візажисти та костюмери. Крім того, можна зробити висновки, чому під кожну роль з урахуванням особливостей актриси підібрали саме такий тон обличчя, гаму макіяжу, форму стрижки, відтінки одягу, фасони та аксесуари.

Модний експерт зазначає, щоб образ виглядав гармонійно, недостатньо просто змінити відтінок волосся. Потрібно дотриматися гармонії всіх складових. Зміна однієї частини потребує корекції інших.

Стиліст каже, що розуміючи, як це працює, у реальному житті можна зібрати ідеальний образ та гардероб, як конструктор із кубиків. Саме такий, як вам потрібно. Адже кожна з нас має свою роль у житті, і щоб її блискуче виконати, нам потрібно врахувати всі наші особливості (фігуру, спосіб життя та інше).

Які фільми про стиль варто подивитися:

"Коко до Шанель", 2009

"Помста від кутюр", 2015

"Ів Сен-Лоран", 2013

"Диявол носить Prada", 2006

"Голова у хмарах", 2003

"Просте прохання", 2018

"Великий Геттсбі", 2013

"Круелла", 2021

"Дім Версаче", 2013

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