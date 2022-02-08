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5 трендів весни, які не йдуть нікому

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Тренди, які варто обходити стороною
Тренди, які варто обходити стороною

Подібні речі потрібно носити дуже обережно, адже вони є досить екстравагантними.

Мода не тільки циклічна, через що часто в трендах знову з’являються речі з минулого, але й дуже різноманітна, що дозволяє кожній модниці підібрати собі той стиль, який їй подобається, чи це мінімалізм чи суцільний епатаж. Однак буває і таке, що дизайнери пропонують надто експериментальні речі, які нікому не йдуть.

Варто пам’ятати, що іноді відомі дизайнери представляють нові моделі речей, які не підуть на продаж, а їх показ — це щось на зразок артвиставки, повідомляє видання marie claire. Тому сприймати такі речі не варто серйозно.

Однак є і такий напрямок як prêt-à-porter (дослівно — "готово до носіння"), що має на увазі широке поширення у роздрібному продажу подібних епатажних речей, але часто ці тренди нікому не йдуть. Якщо ви не шанувальники епатажу, то до таких речей варто ставитись з обережністю.

Тренди, які нікому не йдуть

  • Безформне вбрання з активним принтом

Активний принт привертає увагу, але за ним губиться людина. Не дуже приємна ситуація, коли головну роль відіграє одяг, а не його власник. Виправити цю ситуацію можна застосовуючи кілька структурних прийомів: приталений фасон, розрізи та вирізи чи зниження активності принта. Це означає, що потрібно додати однотонний одяг до образу.

  • Широкі шорти із заниженою талією

Така модель тільки зіпсує вашу фігуру: порушить баланс пропорцій і розширить нижню частину тіла. Подібні фасони краще замінити на широкі штани в підлогу з низькою талією або кюлоти.

  • Гіпертрофовані фасони

Оверзайз обов’язково в моді, але надто "великі" речі викликають лише сміх. Варто відзначити, що ефекту "перебільшення" можна досягти і менш драматичними способами, наприклад, поєднанням тканин різних фактур або використанням геометричності у виробах.

  • Нескінченне драпірування

Такі вбрання в першу чергу незручно носити, а по-друге, дуже часто такі речі тільки псують фігуру, ховаючи переваги і показуючи недоліки.

  • Абстрактні дизайнерські ідеї

Дизайнери не обмежуються використанням у своїй роботі лише тканинами, вони можуть додавати у свої моделі та деталі з металу чи пластику. Подібні речі та аксесуари досить складно носити та поєднувати.

Нагадаємо, що в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" стиліст та модний інфлюєнсер Крістіна Алексейчук розповіла, з чим поєднувати тренди з минулого, щоб не виглядати старомодно.

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#Мода #Стиль #Тренди
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