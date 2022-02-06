Вінтажні тренди з 80-х, які повертаються в моду у 2022 році (фото)

У 2022-му році відроджуються давно забуті тренди з 80-х років.

Якщо ваші мами зберегли речі "своєї молодості", які вони носили у 80-х або 90-х, без роздумів забирайте їх та будьте найстильнішими у 2022-му році. А все тому, що давно забуті тенденції моди та краси знову повертаються, і у 2022 році настала черга 80-х.

Варто відзначити, що деякі вінтажні тренди як і залишилися "недоторканими", проте частина все ж таки була оновлена і переосмислена, повідомляє видання living.alot.com. Які ж тренди з минулого повертаються у новому сезоні 2022?

Читайте також: Категорія Мода Назавжди застаріли: модні тренди, про які треба забути у 2022 році Ці речі були дуже популярні у 2021 році, тому там їх краще і залишити.

Джинси Mom

Завищена талія, прямі штани та нееластична джинсова тканина створили надзвичайно популярний силует. Це безперечно була тенденція, яка домінувала у 80-х. Вони зручні та невимушені, тому не дивно, що вони повертаються.

Оксамитові сукні

У 80-х ці сукні, які найчастіше "блищали" на випускних, були жахливими. Особливо "виділялися" яскраві кольори, надмірні оборки та рюші, великі банти та прикраси, однак у 2022-му році оксамит більше не викликає роздратування.

Сонцезахисні окуляри-авіатори

Взагалі цей тренд "народився" ще в 1936 році, і спочатку такі окуляри були призначені тільки для пілотів під час польоту, тому вони отримали назву "авіатори". Однак у 80-х їх почали носити майже всі. Якщо у вас немає пари очок у стилі авіаторів, подумайте про їхню покупку.

Куртки-бомбери

Вперше такі куртки з’явилися наприкінці 50-х і були популяризовані європейськими військово-повітряними силами. Проте після "модної революції" у 80-х роках, коли одяг у стилі мілітарі став на пік популярності, такі куртки почали носити як чоловіки, так і жінки. Попри те, що останні десятиліття вони не були надзвичайно модними, армійські зелені куртки-бомбери поступово повертаються.

Сережки кільця

Ця ювелірна тенденція віками прикрашала чоловіків та жінок. І 2022-го року вони знову повертаються. Такі сережки є класичними, їх легко носити та ще простіше поєднувати.

Масивні кросівки

Наприкінці 80-х та на початку 90-х масивні кросівки носили виключно чоловіки. Однак цю тенденцію поступово перейняли і жінки. Найчастіше масивні кросівки носять з гладкими, модними та красивими сукнями та костюмами.

Відмінною можливістю поповнити свій гардероб модними речами дійсно є розпродаж. Що потрібно купувати в період великих знижок, ми вже писали раніше. І все-таки багато українців цих рекомендацій не дотримуються.

Про найпоширеніші помилки під час створення гардеробу в ексклюзивному інтерв’ю розповіла "Телеграфу" модний інфлюєнсер та стиліст Крістіна Олексійчук.