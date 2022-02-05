7 вінтажних трендів, які будуть на піку моди у 2022 році (фото)

Набирають популярність шовкові шарфи та купальники з високим вирізом

Тенденції моди та краси завжди змінюються. У 2022 році ми прагнемо відмовитися від наших набридлих спідниць міді та прийняти нові тренди. Але чи є вони новими? Щиро кажучи, ні. Більшість із них — це вінтажні тренди, які були оновлені та переосмислені.

Якщо ви ностальгуєте за минулим, ці класичні предмети гардеробу освіжать ваш сучасний стиль, пише living.alot.com.

XX століття дало нам велике натхнення в галузі моди та краси, і ми з радістю відродимо ці тенденції в цьому році.

1. Сонцезахисні окуляри у маленькій оправі

Сонцезахисні окуляри в невеликій оправі викликали фурор у 90-х. Ці ретро-оправи були малесенькими, але дуже стильними. З’явившись із минулого, такий аксесуар найближчим часом нікуди не подінеться.

2. Вельвет

Вельвет носили протягом століть, але він був особливо популярний у 1960-х та 1970-х роках. Він практичний, зручний і стильний, тому він часто входить у моду і виходить з неї. Вельвет повернувся до нас якраз до холодних місяців. Бархатиста ребриста тканина створить атмосферу 70-х, тому пара вельветових штанів, вельветова спідниця або вельветовий жакет обов’язково має стати вашою наступною покупкою.

3. Шовкові шарфи

1950-ті познайомили жінок із шовковими шарфами. Ці витончені аксесуари носили вільно поверх волосся та на шиї, оголюючи м’які локони навколо обличчя. З того часу шовкові шарфи адаптували і стали носити по-різному. Жінки використовують їх як аксесуари для волосся, шийні краватки, топи-бандо, акценти на сумках, тюрбани.

Це вінтажне доповнення залишається свіжим, сучасним та універсальним.

4. Блузки у селянському стилі

"Селянські" блузки були дуже популярними у 70-х. Стіві Нікс, культова солістка англо-американської групи Fleetwood Mac, була відома тим, що носила прозорі, легкі тканини. Її фірмовий стиль включав безліч селянських блуз і безліч бахроми та оксамиту.

Цей волелюбний одяг у богемному стилі передає розслаблену та жіночну атмосферу. Цей топ можна поєднувати з джинсами або джинсовою спідницею, а також носити із заправленими штанами вільного крою.

5. Пишні рукави

Цей гіпержіночий тренд виник у вікторіанську епоху. Він знову став популярним у 1930-х роках і з того часу зазнав багатьох трансформацій. Пишні рукави можуть бути короткими, довгими, зібраними, з воланами, вільними чи широкими.

6. Go-Go Boots

Обкладинку популярного альбому Ненсі Сінатри Boots прикрашало її зображення у культових черевиках go-go. Білі черевики до колін стали модною тенденцією у 60-х та 70-х роках. Оскільки ці чоботи на низьких підборах задовольняють наші практичні потреби, ми з радістю приймемо їхнє повернення.

Вони чудово поєднуються з сукнями, спідницями, джинсами та штанами.

7. Купальники з високим вирізом

Ефектні купальники з високою посадкою були модні в 80-х. І ця тенденція зберігалася до 90-х. Найкультовіші купальні костюми з високим вирізом були показані в популярному серіалі 90-х "Рятувальники Малібу".

Хоча ми й любимо повернення деяких модних трендів "з минулого", все ж таки є такі речі, які зроблять з вас не шанувальницю вінтажного стилю, а навпаки — перетворять на "тітку". Чого потрібно позбутися раз і назавжди, щоб виглядати сучасно і стильно — дивіться в нашому попередньому матеріалі.