7 винтажных трендов, которые будут на пике моды в 2022 году (фото)

Набирают популярность шелковые шарфы и купальники с высоким вырезом

Тенденции моды и красоты всегда меняются. В 2022 году мы стремимся отказаться от наших надоевших юбок миди и принять новые тренды. Но действительно ли они являются новыми? Честно говоря, нет. Большинство из них — это винтажные тренды, которые были обновлены и переосмыслены.

Если вы ностальгируете по-прошлому, эти классические предметы гардероба освежат ваш современный стиль, пишет living.alot.com.

XX век дал нам большое вдохновение в области моды и красоты, и мы с радостью возродим эти тенденции в наступившем году.

1. Солнцезащитные очки в маленькой оправе

Солнцезащитные очки в маленькой оправе произвели фурор в 90-х. Эти ретро-оправы были крошечными, но очень стильными. Появившись из прошлого, такой аксессуар в ближайшее время никуда не денется.

2. Вельвет

Вельвет носили на протяжении веков, но он был особенно популярен в 1960-х и 1970-х годах. Он практичный, удобный и стильный, поэтому он часто то входит в моду и выходит из нее. Вельвет вернулся к нам как раз к холодным месяцам. Бархатистая ребристая ткань создаст атмосферу 70-х, поэтому пара вельветовых брюк, вельветовая юбка или вельветовый жакет обязательно должны стать вашей следующей покупкой.

3. Шелковые шарфы

1950-е познакомили женщин с шелковыми шарфами. Эти изящные аксессуары носили свободно поверх волос и на шее, обнажая мягкие локоны вокруг лица. С тех пор шелковые шарфы адаптировали и стали носить по-разному. Женщины используют их как аксессуары для волос, шейные галстуки, топы-бандо, акценты на сумках, тюрбаны.

Это винтажное дополнение остается свежим, современным и универсальным.

4. Блузки в крестьянском стиле

"Крестьянские" блузки были очень популярны в 70-х. Стиви Никс, культовая солистка англо-американской группы Fleetwood Mac, была известна тем, что носила прозрачные, легкие и развевающиеся ткани. Ее фирменный стиль включал в себя множество крестьянских блуз и множество бахромы и бархата.

Эта свободолюбивая одежда в богемном стиле передает расслабленную и женственную атмосферу. Этот топ можно сочетать с джинсами или джинсовой юбкой, а также носить с заправленными брюками свободного покроя.

5. Пышные рукава

Этот гиперженственный тренд возник в викторианскую эпоху. Он вновь стал популярным в 1930-х годах и с тех пор претерпел множество трансформаций. Пышные рукава могут быть короткими, длинными, собранными, с воланами, свободными или широкими.

6. Go-Go Boots

Обложку популярного альбома Нэнси Синатры Boots украшало ее изображение в культовых ботинках go-go. Белые ботинки до колен стали модной тенденцией в 60-х и 70-х годах. Поскольку эти сапоги на низком каблуке удовлетворяют наши практичные потребности, мы с радостью примем их возвращение.

Они прекрасно сочетаются с платьями, юбками, джинсами и брюками.

7. Купальники с высоким вырезом

Эффектные купальники с высокой посадкой были в моде в 80-х. И эта тенденция сохранялась вплоть до 90-х. Самые культовые купальные костюмы с высоким вырезом были показаны в популярном сериале 90-х "Спасатели Малибу".

Хотя мы и любим возвращение некоторых модных трендов "из прошлого", все же есть такие вещи, которые сделают из вас не поклонницу винтажного стиля, а наоборот — превратят в "тетку". От чего нужно избавиться раз и навсегда, чтобы выглядеть современно и стильно — смотрите в нашем предыдущем материале.