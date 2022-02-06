Винтажные тренды из 80-х, которые возвращаются в моду в 2022 году (фото)

В 2022-м году возрождаются давно забытые тренды из 80-х годов.

Если ваши мамы сохранили вещи "своей молодости", которые они носили в 80-х или 90-х, без раздумий забирайте их и будьте самыми стильными в 2022-м году. А все потому, что давно забытые тенденции моды и красоты снова возвращаются, и в 2022-м году настала очередь 80-х.

Стоить отметить, что некоторые винтажные тренды ак и остались "нетронутыми", однако часть все же была обновлена и переосмыслена, сообщает издание living.alot.com. Какие же тренды из прошлого возвращаются в новом сезоне 2022?

Джинсы Mom

Завышенная талия, прямые брюки и неэластичная джинсовая ткань создали чрезвычайно популярный силуэт. Это определенно была тенденция, которая доминировала в 80-х. Они удобные и непринужденные, поэтому не удивительно, что они возвращаются.

Бархатные платья

В 80-х эти платья, которые чаще всего "блистали" на выпускных были ужасными. Особенно "выделялись" яркие цвета, чрезмерные оборки и рюши, большие банты и украшения, однако в 2022-м году бархат больше не вызывает раздражения.

Солнцезащитные очки-авиаторы

Вообще этот тренд "родился" еще в 1936 году, и изначально такие очки были предназначены только для пилотов во время полета, поэтому они и получили название "авиаторы". Однако в 80-х их начали носить практически все. Если у вас нет пары очков в стиле авиаторов, подумайте об их покупке.

Куртки-бомберы

Впервые такие куртки появились в конце 50-х годов и были популяризированы европейскими военно-воздушными силами. Однако после "модной революции" в 80-х годах, когда одежда в стиле милитари стала на пик популярности, такие куртки начали носить как мужчины, так и женщины. Несмотря на то, что в последние десятилетия они не были чрезвычайно модными, армейские зеленые куртки-бомберы постепенно возвращаются.

Серьги-кольца

Эта ювелирная тенденция веками украшала мужчин и женщин аксессуарами. И в 2022-м году они снова возвращаются. Такие серьги являются классическими, их легко носить и еще проще сочетать.

Массивные кроссовки

В конце 80-х и начале 90-х массивные кроссовки носили исключительно мужчины. Однако эту тенденцию постепенно переняли и женщины. Чаще всего массивные кроссовки носят с гладкими, модными и красивыми платьями и костюмами.

Стоит отметить, что отличной возможностью пополнить свой гардероб модными вещами действительно является распродажа. Что нужно покупать в период больших скидок, мы уже писали ранее. И все же многие украинцы этих рекомендаций не соблюдают.

О самых распространенных ошибках при создании гардероба в эксклюзивном интервью рассказала "Телеграфу" модный инфлюенсер и стилист Кристина Алексейчук.