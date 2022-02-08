5 трендов весны, которые не идут никому

Подобные вещи нужно носить очень осторожно, ведь они достаточно экстравагантны.

Мода не только циклична, из-за чего часто в трендах снова появляются вещи из прошлого, но и очень разнообразна, что позволяет каждой моднице подобрать себе тот стиль, который ей нравиться, будь то минимализм или сплошной эпатаж. Однако бывает и такое, что дизайнеры предлагают уж чересчур экспериментальные вещи, которые никому не идут.

Стоит помнить, что иногда именитые дизайнеры представляют новые модели вещей, которые не пойдут на продажу, а их показ — это что-то наподобие арт-выставки, сообщает издание marie claire. Поэтому воспринимать такие вещи не стоит "всерьез".

Однако есть и такое направление как prêt-à-porter (дословно — "готово к носке"), что подразумевает широкое распространение в розничной продаже подобных эпатажных вещей, но часто эти тренды никому не идут. Если вы не поклонники эпатажа, то к таким вещам стоит относиться с осторожностью.

Тренды, которые никому не идут

Бесформенный наряд с активным принтом

Активный принт привлекает внимание, но за ним теряется человек. Не очень приятная ситуация, когда главную роль играет одежда, а не ее владелец. Исправить эту ситуацию можно применяя несколько структурных приемов: приталенный фасон, разрезы и вырезы или снижение активности принта. Это значит, что нужно добавить однотонную одежду к образу.

Широкие шорты с заниженной талией

Такая модель только испортить вашу фигуру: нарушит баланс пропорций и расширит нижнюю часть тела. Подобные фасоны лучше заменить на широкие штаны в пол с низкой талией, или кюлоты.

Гипертрофированные фасоны

Оверзайз непременно в моде, однако чересчур "большие" вещи вызывают лишь смех. Стоит отметить, что эффекта "преувеличения" можно добиться и менее драматичными способами, например сочетанием тканей разных фактур или использованием геометричности в изделиях.

Бесконечная драпировка

Такие наряды в первую очередь неудобно носить, а во-вторых очень часто такие вещи только портят фигуру, пряча достоинства и показывая недостатки.

Абстрактные дизайнерские идеи

Дизайнеры не ограничиваются использованием в своей работе лишь тканями, они могут добавлять в свои модели и детали из металла или пластика. Подобные вещи и аксессуары довольно сложно носить и сочетать.

Напомним, что в эксклюзивном интервью "Телеграфу" стилист и модный инфлюенсер Кристина Алексейчук рассказала, с чем сочетать тренды из прошлого, чтобы не выглядеть старомодно.