Як виглядати дорого без зайвих витрат: модні поради, які допоможуть заощадити

Модно можна виглядати навіть не купуючи дорогих брендових речей.

Кожна модниця напевно не раз думала про те, як зробити так, щоб її образ був стильним і дорого виглядав, при тому, що витратила вона на нього не "всі гроші світу". І це можливо!

Стиліст Яна Платонова на своїй сторінці в Інстаграм, де вона веде модний блог під ніком styleguide, розповіла і наочно показала, як речі, які, перебуваючи в приблизно однакових цінових категоріях, виглядають по-різному і справляють різне враження.

Іміджмейкер зазначає, що багато грошей, відомі бренди і значних розмірів вбиральні не гарантують того, що людина виглядатиме стильно. І того самого ефекту "дорого" теж не гарантують, тому важливіше стежити за своїм зовнішнім виглядом, ніж цінниками на речах.

Як виглядати "дорого"

Акуратно випрасувана сорочка або топ з мас-маркету мати гарніший вигляд, ніж дорога, але м’ята альтернатива з сегмента люкс або преміум.

Краще звичайний безбарвний лак та акуратні нігті, ніж дорогий манікюр з ліпниною, стразами та картинами невизнаного художника.

При виборі джинсів краще звернути увагу на класичні моделі, середніх тонів, без потертостей та дірок.

Перш ніж купувати дорогу сумку, пам’ятайте, що чим вона простіше, тим вона краще. На аксесуарі не повинно бути багато декору. Також, лаконічна і акуратна сумка з мас-маркету буде виглядати набагато дорожче за підробку відомого бренду.

У моді зараз природність, тому з макіяжем переборщувати також не потрібно.

До речей із мереживом потрібно ставитися дуже виважено та обережно.

При виборі верхнього одягу потрібно також враховувати правило "чим простіше, ніж краще" і уникати хутра, замки на блискавках і різні деталі декору.

Колірну гаму свого гардеробу потрібно підбирати ближче до натуральних відтінків.

Нагадаємо, що в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" стиліст та модний інфлюєнсер Крістіна Алексейчук розповіла, з чим поєднувати тренди з минулого, щоб не виглядати старомодно.