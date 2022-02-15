Как выглядеть дорого без лишних затрат: модные советы, которые помогут сэкономить

Модно можно выглядеть даже не покупая дорогие брендовые вещи.

Каждая модница наверняка не раз думала о том, как бы сделать так, чтобы ее образ был стильным и дорого выглядел, при том, что потратила она на него не "все деньги мира". И это возможно!

Стилист Яна Платонова на своей странице в Инстаграм, где она ведет модный блог под ником s.t.y.l.e.g.u.i.d.e, рассказала и наглядно показала, как вещи, которые, находясь в приблизительно одинаковых ценовых категориях, выглядят по-разному и производят разное впечатление.⠀

Имиджмейкер отмечает, что много денег, известные бренды и внушительных размеров гардеробные не гарантируют того, что человек будет выглядеть стильно. И того самого эффекта "дорого" тоже не гарантируют, поэтому важнее следить за своим внешним видом, чем за ценниками на вещах.

Как выглядеть "дорого"

Аккуратно выглаженная рубашка или топ из масс-маркета будет смотреться лучше, чем дорогая, но мятая альтернатива из сегмента люкс или премиум.

Лучше обычный бесцветный лак и аккуратные ногти, чем дорогой маникюр с лепниной, стразами и картинами непризнанного художника.

При выборе джинсов лучше обратить внимание на классические модели, средних тонов, без потертостей и дырок.

Прежде чем покупать дорогую сумку, помните о том, что чем она проще, тем она лучше. На аксессуаре не должно быть обильного декора. Также, лаконичная и аккуратная сумка из масс-маркета будет смотреться намного дороже подделки известного бренда.

В моде сейчас естественность, поэтому с макияжем перебарщивать также не нужно.

К вещам с кружевом нужно относиться очень взвешенно и осторожно.

При выборе верхней одежды нужно также учитывать правило "чем проще, чем лучше", и избегать меха, замки на молниях и различные детали декора.

Цветовую гамму своего гардероба нужно подбирать ближе к натуральным оттенкам.

Напомним, что в эксклюзивном интервью "Телеграфу" стилист и модный инфлюенсер Кристина Алексейчук рассказала, с чем сочетать тренды из прошлого, чтобы не выглядеть старомодно.