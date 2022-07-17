Мінімалізм, асиметрія та мережива: наймодніші сукні на літо 2022 (фото)
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Сукня – обов’язковий елемент літнього гардероба будь-якої модниці.
Крім антитрендів літніх суконь 2022 модницям, які хочуть завжди виглядати стильно і трендово, важливо знати, які моделі і фасони навпаки актуальні в сезоні літо 2022.
Стиліст Ксенія Пуртова у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася добіркою найстильніших суконь, у яких кожна дівчина виглядатиме приголомшливо. Дизайнери пропонують великий вибір фасонів на будь-яку фігуру та будь-який смак – від мінімалізму та класичних моделей до повітряних, романтичних та з пишними рукавами.
Наймодніші сукні літа 2022:
- Трикотажні сукні на кшталт локшини з вирізами та/або зав’язками.
- Сукні в техніці кроше, макраме, сукні-сітки.
- Сукні та сарафани у довжині максі. Це новий тренд, який набирає обертів.
- Мереживні сукні.
- Сукні міні — трапеції у стилі 60-х, а також наївно-романтичні, інфантильні.
- Мінімалізм.
- З вузлами та перекрутами.
- З вирізами на талії.
- Сукні з асиметрією.
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