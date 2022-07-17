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Мінімалізм, асиметрія та мережива: наймодніші сукні на літо 2022 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Правильно підібране плаття підкреслює природну красу кожної дівчини
Правильно підібране плаття підкреслює природну красу кожної дівчини

Сукня – обов’язковий елемент літнього гардероба будь-якої модниці.

Крім антитрендів літніх суконь 2022 модницям, які хочуть завжди виглядати стильно і трендово, важливо знати, які моделі і фасони навпаки актуальні в сезоні літо 2022.

Стиліст Ксенія Пуртова у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася добіркою найстильніших суконь, у яких кожна дівчина виглядатиме приголомшливо. Дизайнери пропонують великий вибір фасонів на будь-яку фігуру та будь-який смак – від мінімалізму та класичних моделей до повітряних, романтичних та з пишними рукавами.

Наймодніші сукні літа 2022:

  • Трикотажні сукні на кшталт локшини з вирізами та/або зав’язками.
Самые модные платья лета 2022
  • Сукні в техніці кроше, макраме, сукні-сітки.
Самые модные платья лета 2022
  • Сукні та сарафани у довжині максі. Це новий тренд, який набирає обертів.
Самые модные платья лета 2022
  • Мереживні сукні.
Самые модные платья лета 2022
  • Сукні міні — трапеції у стилі 60-х, а також наївно-романтичні, інфантильні.
Самые модные платья лета 2022
  • Мінімалізм.
Самые модные платья лета 2022
  • З вузлами та перекрутами.
Самые модные платья лета 2022
  • З вирізами на талії.
Самые модные платья лета 2022
  • Сукні з асиметрією.
Самые модные платья лета 2022

Раніше "Телеграф" розповів, які шорти в моді цього літа і який одяг найкраще одягати у спеку.

Теги:
#Мода #Стиль #Плаття