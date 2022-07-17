Минимализм, асимметрия и кружева: самые модные платья на лето 2022 (фото)

Платье – обязательный элемент летнего гардероба любой модницы.

Помимо антитрендов летних платьев 2022, модницам, которые хотят всегда выглядеть стильно и трендово, важно знать, какие модели и фасоны наоборот актуальные в сезоне лето 2022.

Стилист Ксения Пуртова в своем модном блоге в Инстаграм поделилась подборкой самых стильных платьев, в которых каждая девушка будет выглядеть потрясающе. Дизайнеры предлагают большой выбор фасонов на любую фигуру и любой вкус — от минимализма и классических моделей до воздушных, романтичных и с пышными рукавами.

Самые модные платья лета 2022:

Трикотажные платья наподобие лапши с вырезами и/или завязками.

Платья в технике кроше, макраме, платья-сетки.

Платья и сарафаны в длине макси. Это свежий тренд, который набирает обороты.

Кружевные платья.

Платья мини — трапеции в стиле 60-х, а также наивно-романтические, инфантильные.

Минимализм.

С узлами и перекрутами.

С вырезами на талии.

Платья с асимметрией.

Ранее "Телеграф" рассказал, какие шорты в моде этим летом и какую одежду лучше всего надевать в жару.