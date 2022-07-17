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Минимализм, асимметрия и кружева: самые модные платья на лето 2022 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Правильно подобранное платье подчеркивает природную красоту каждой девушки
Правильно подобранное платье подчеркивает природную красоту каждой девушки

Платье – обязательный элемент летнего гардероба любой модницы.

Помимо антитрендов летних платьев 2022, модницам, которые хотят всегда выглядеть стильно и трендово, важно знать, какие модели и фасоны наоборот актуальные в сезоне лето 2022.

Стилист Ксения Пуртова в своем модном блоге в Инстаграм поделилась подборкой самых стильных платьев, в которых каждая девушка будет выглядеть потрясающе. Дизайнеры предлагают большой выбор фасонов на любую фигуру и любой вкус — от минимализма и классических моделей до воздушных, романтичных и с пышными рукавами.

Самые модные платья лета 2022:

  • Трикотажные платья наподобие лапши с вырезами и/или завязками.
Самые модные платья лета 2022
  • Платья в технике кроше, макраме, платья-сетки.
Самые модные платья лета 2022
  • Платья и сарафаны в длине макси. Это свежий тренд, который набирает обороты.
Самые модные платья лета 2022
  • Кружевные платья.
Самые модные платья лета 2022
  • Платья мини — трапеции в стиле 60-х, а также наивно-романтические, инфантильные.
Самые модные платья лета 2022
  • Минимализм.
Самые модные платья лета 2022
  • С узлами и перекрутами.
Самые модные платья лета 2022
  • С вырезами на талии.
Самые модные платья лета 2022
  • Платья с асимметрией.
Самые модные платья лета 2022

Ранее "Телеграф" рассказал, какие шорты в моде этим летом и какую одежду лучше всего надевать в жару.

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#Мода #Стиль #Платья