Минимализм, асимметрия и кружева: самые модные платья на лето 2022 (фото)
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Платье – обязательный элемент летнего гардероба любой модницы.
Помимо антитрендов летних платьев 2022, модницам, которые хотят всегда выглядеть стильно и трендово, важно знать, какие модели и фасоны наоборот актуальные в сезоне лето 2022.
Стилист Ксения Пуртова в своем модном блоге в Инстаграм поделилась подборкой самых стильных платьев, в которых каждая девушка будет выглядеть потрясающе. Дизайнеры предлагают большой выбор фасонов на любую фигуру и любой вкус — от минимализма и классических моделей до воздушных, романтичных и с пышными рукавами.
Самые модные платья лета 2022:
- Трикотажные платья наподобие лапши с вырезами и/или завязками.
- Платья в технике кроше, макраме, платья-сетки.
- Платья и сарафаны в длине макси. Это свежий тренд, который набирает обороты.
- Кружевные платья.
- Платья мини — трапеции в стиле 60-х, а также наивно-романтические, инфантильные.
- Минимализм.
- С узлами и перекрутами.
- С вырезами на талии.
- Платья с асимметрией.
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