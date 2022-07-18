Як стильно носити чоловічий жилет: поєднання, які прикрасять кожну модницю (фото)

Важливо, щоб низ був не обтяжений.

Серед найгарячіших трендів літа-2022 не лише сукні, шорти та комбінезони, а й жилети, особливо чоловічі. Так, ось такі жінки підступні, забрали собі навіть речі із чоловічого гардероба. Однак, щоб не виглядати безглуздо, такі речі також потрібно вміти правильно носити і поєднувати.

Стиліст Тетяна Белявіна у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася невеликою шпаргалкою, яка допоможе модницям правильно поєднувати чоловічий жилет у їхньому літньому образі. Вона зазначає, що в основному їх можна носити зі штанами та на голе тіло.

Як і з чим носити чоловічу жилетку влітку

З білими широкими брюками дуже красиво, елегантно і сексуально.

З лляними брюками — бажано, щоб вони були у пісочних відтінках.

Із брюками від костюма.

З джинсами – цікаве та незвичайне поєднання жилетки у класичному стилі з джинсами.

З футболками та брюками — щоб знизити напруження сексуальності можна одягнути жилет на футболку чи сорочку.

З шортами — головне, щоб вони були широкими, і не в обтяжку.

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