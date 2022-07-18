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Как стильно носить мужской жилет: сочетания, которые преобразят каждую модницу (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Как носить мужскую жилетку от костюма тройки летом
Как носить мужскую жилетку от костюма тройки летом

Важно, чтобы низ был не в обтяжку.

Среди самых горячих трендов лета-2022 не только платья, шорты и комбинезоны, но и жилеты, особенно мужские. Да, вот такие женщины коварные, забрали себе даже вещи из мужского гардероба. Однако чтобы не выглядеть нелепо, такие вещи также нужно уметь правильно носить и сочетать.

Стилист Татьяна Белявина в своем модном блоге в Инстаграм поделилась небольшой шпаргалкой, которая поможет модницам правильно сочетать мужской жилет в их летнем образе. Она отмечает, что в основном их можно носить с брюками и на голое тело.

Как и с чем носить мужскую жилетку летом

  • С белыми широкими брюками — очень красиво, элегантно и сексуально.
Как и с чем носить мужскую жилетку летом
  • Со льняными брюками — желательно, чтобы они были в песочных оттенках.
Как и с чем носить мужскую жилетку летом
  • С брюками от костюма.
Как и с чем носить мужскую жилетку летом
  • С джинсами — интересное и необычное сочетание жилетки в классическом стиле с джинсами.
Как и с чем носить мужскую жилетку летом
  • С футболками и брюками — чтобы снизить накал сексуальности можно надеть жилет на футболку или рубашку.
Как и с чем носить мужскую жилетку летом
  • С шортами — главное, чтобы они были широкими, и не в обтяжку.
Как и с чем носить мужскую жилетку летом

Ранее "Телеграф" рассказал, какие фасоны и принты платьев бесповоротно устарели и не годятся для лета-2022.

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#Мода #Женская мода #Стиль