Как стильно носить мужской жилет: сочетания, которые преобразят каждую модницу (фото)
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Важно, чтобы низ был не в обтяжку.
Среди самых горячих трендов лета-2022 не только платья, шорты и комбинезоны, но и жилеты, особенно мужские. Да, вот такие женщины коварные, забрали себе даже вещи из мужского гардероба. Однако чтобы не выглядеть нелепо, такие вещи также нужно уметь правильно носить и сочетать.
Стилист Татьяна Белявина в своем модном блоге в Инстаграм поделилась небольшой шпаргалкой, которая поможет модницам правильно сочетать мужской жилет в их летнем образе. Она отмечает, что в основном их можно носить с брюками и на голое тело.
Как и с чем носить мужскую жилетку летом
- С белыми широкими брюками — очень красиво, элегантно и сексуально.
- Со льняными брюками — желательно, чтобы они были в песочных оттенках.
- С брюками от костюма.
- С джинсами — интересное и необычное сочетание жилетки в классическом стиле с джинсами.
- С футболками и брюками — чтобы снизить накал сексуальности можно надеть жилет на футболку или рубашку.
- С шортами — главное, чтобы они были широкими, и не в обтяжку.
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