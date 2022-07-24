Так робити не варто: помилки у стилі, які візуально псують фігуру

Ці поєднання в жіночому образі понівечать фігуру, навіть якщо у вас ідеальні форми.

Правильно підібраний одяг може приховати практично будь-які недоліки фігури і підкреслити всі її переваги, так і навпаки показати все те, чого не потрібно. Тому підбираючи свій гардероб важливо враховувати не лише модні тренди цього літа, а й вчиться правильно їх поєднувати.

Про "небезпечні" стилістичні помилки, які можуть додати віку, зайвої ваги, а також знизити зростання та зіпсувати фігуру, пише видання prostoway. Знаючи ці тонкощі, ви можете уникнути цих помилок.

Укорочені штани та джинси

Укорочені штани – це досить небезпечний крій, адже він може візуально вкоротити ноги та зробити їх повнішими. Щобільше, такі штани порушують пропорції фігури. Краще вибрати модні довгі штани чи джинси.

Оверсайз+оверсайз

При використанні цього прийому важливо знати міру, щоб не зробити фігуру об’ємистою. Елементи оверсайзу завжди потрібно врівноважувати речами, що облягають.

Занадто тонкий трикотаж

Такий матеріал підкреслює всі недоліки фігури, тому носити його можна лише якщо фігура та посадка речі по-справжньому ідеальна.

Закрита шия

Відкрита шия привносить гармонію в пропорції, тому вибираючи речі з коміром, потрібно бути дуже обережним і вибирати моделі, які не сильно закривають шию.

Короткі чоботи + міні

Спосіб, який візуально вкорочує ноги. А також робить їх товщою.

Раніше "Телеграф" писав, які шорти в моді цього літа. Є щонайменше шість трендових моделей, які варто приміряти кожній модниці.