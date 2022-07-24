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Так робити не варто: помилки у стилі, які візуально псують фігуру

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Так робити не варто: помилки у стилі, які візуально псують фігуру Новина оновлена 24 липня 2022, 11:27

Ці поєднання в жіночому образі понівечать фігуру, навіть якщо у вас ідеальні форми.

Правильно підібраний одяг може приховати практично будь-які недоліки фігури і підкреслити всі її переваги, так і навпаки показати все те, чого не потрібно. Тому підбираючи свій гардероб важливо враховувати не лише модні тренди цього літа, а й вчиться правильно їх поєднувати.

Про "небезпечні" стилістичні помилки, які можуть додати віку, зайвої ваги, а також знизити зростання та зіпсувати фігуру, пише видання prostoway. Знаючи ці тонкощі, ви можете уникнути цих помилок.

Укорочені штани та джинси

Укорочені штани – це досить небезпечний крій, адже він може візуально вкоротити ноги та зробити їх повнішими. Щобільше, такі штани порушують пропорції фігури. Краще вибрати модні довгі штани чи джинси.

Ошибки в стиле, которые визуально портят фигуру

Оверсайз+оверсайз

При використанні цього прийому важливо знати міру, щоб не зробити фігуру об’ємистою. Елементи оверсайзу завжди потрібно врівноважувати речами, що облягають.

Ошибки в стиле, которые визуально портят фигуру

Занадто тонкий трикотаж

Такий матеріал підкреслює всі недоліки фігури, тому носити його можна лише якщо фігура та посадка речі по-справжньому ідеальна.

Ошибки в стиле, которые визуально портят фигуру

Закрита шия

Відкрита шия привносить гармонію в пропорції, тому вибираючи речі з коміром, потрібно бути дуже обережним і вибирати моделі, які не сильно закривають шию.

Ошибки в стиле, которые визуально портят фигуру

Короткі чоботи + міні

Спосіб, який візуально вкорочує ноги. А також робить їх товщою.

Ошибки в стиле, которые визуально портят фигуру

Раніше "Телеграф" писав, які шорти в моді цього літа. Є щонайменше шість трендових моделей, які варто приміряти кожній модниці.

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#Мода