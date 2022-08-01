Від класики до яскравих та зухвалих поєднань: комбінації шортів та сорочки, які варті вашої уваги (фото)

Шорти + сорочка – дуже стильне та трендове поєднання, проте важливо знати як правильно їх комбінувати.

Шорти – це один із головних атрибутів літа. Щороку дизайнери пропонують велику кількість різних фасонів, щоб кожна дівчина та хлопець могли вибрати собі модель, яка їм подобається та підходить. Багато хто звик носити шорти разом з футболками, топами або майками, проте є й інші, набагато стильніші варіанти.

Стиліст Матвій Калугін у своєму модному блозі в Інстаграм поділився добіркою стильних комбінацій шортів та сорочки на літо 2022, які будуть притягувати погляди оточуючих. Ці поради підійдуть як модницям, так і модникам.

Модний експерт зазначає, що дизайн шортів може бути різним, проте їхній основний підтон — це певна безтурботність, легкість, велика розслабленість і безпечність, тоді як сорочка транслює стриманість, зібраність, охайність. Тому поєднання цих двох елементів у літніх луках виглядає максимально круто, цікаво та при цьому комфортно.

Варіації образів можуть бути різними: від більшої відданості класиці – бермуди із защипами та біла сорочка, до яскравих та зухвалих поєднань – принтована сорочка та рвані шорти.

Як стильно поєднувати шорти та сорочку: добірка образів

Раніше "Телеграф" писав, як носити білі штани, які є одними з найтрендовіших речей літнього сезону-2022.