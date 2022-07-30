Найстильніші джинси літа-2022: стиліст назвала головний тренд, від якого без тями всі модниці (фото)

Дизайнери віддають перевагу максимально комфортному деніму

Без універсальних та практичних джинсів влітку обійтися неможливо. На піку моди зараз джинси Wide Leg, які є новим актуальним трендом.

Стиліст і персональний шоппер Ірина (@lookbyirinka) зазначає, що Wide leg — це вільна посадка зі штанинами, що розширюються донизу. Тобто це джинси переважно на високу посадку і штанина по всій довжині широка.

Переважно такий вид джинсів гарно виглядає з топами, укороченими футболками та сорочками, а також з жіночними блузами.

Найбільш вдалі поєднання таких джинсів будуть з підборами для того, щоб подовжити ноги та силует в цілому, але більша частина юних дівчат носять такі джинси з кросівками та конверсами.

Стиліст попереджає, що Wide leg не підійдуть для дівчаток низького зросту, а також для дівчат плюс сайз (але тут потрібно дивитися індивідуально).

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