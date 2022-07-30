Найстильніші джинси літа-2022: стиліст назвала головний тренд, від якого без тями всі модниці (фото)
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Дизайнери віддають перевагу максимально комфортному деніму
Без універсальних та практичних джинсів влітку обійтися неможливо. На піку моди зараз джинси Wide Leg, які є новим актуальним трендом.
Стиліст і персональний шоппер Ірина (@lookbyirinka) зазначає, що Wide leg — це вільна посадка зі штанинами, що розширюються донизу. Тобто це джинси переважно на високу посадку і штанина по всій довжині широка.
Переважно такий вид джинсів гарно виглядає з топами, укороченими футболками та сорочками, а також з жіночними блузами.
Найбільш вдалі поєднання таких джинсів будуть з підборами для того, щоб подовжити ноги та силует в цілому, але більша частина юних дівчат носять такі джинси з кросівками та конверсами.
Стиліст попереджає, що Wide leg не підійдуть для дівчаток низького зросту, а також для дівчат плюс сайз (але тут потрібно дивитися індивідуально).
Раніше "Телеграф" писав, як носити білі штани, які є одними з найтрендовіших речей літнього сезону-2022.