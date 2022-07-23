Білі джинси 2022: з чим комбінувати, щоб виглядати розкішно у будь-якій ситуації (фото)
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Ідеї стильних образів на будь-який смак
Зараз саме час підкреслити золотисту засмагу та освіжити літній образ за допомогою світлих кольорів. Білі джинси вважаються класикою літнього дрес-коду.
Якщо ви все ще не знаєте, з чим носити білі джинси, окрім футболки чи топу — ловіть ідеї! Можна спокійно ходити щодня у різних образах, просто міняючи верх, — зазначає персональний стиліст Майя Кривобокова.
З чим носити білі джинси влітку-2022
- З яскравим верхом
- З тільником
- TOTAL WHITE
- З жакетом або з джинсовкою
- З чорним жакетом
- З принтованим верхом
- З сорочкою чи жилетом
- З яскравими аксесуарами
Раніше "Телеграф" писав, як носити білі штани, які є одними з найтрендовіших речей літнього сезону-2022.