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Білі джинси 2022: з чим комбінувати, щоб виглядати розкішно у будь-якій ситуації (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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З чим носити білі джинси
З чим носити білі джинси

Ідеї стильних образів на будь-який смак

Зараз саме час підкреслити золотисту засмагу та освіжити літній образ за допомогою світлих кольорів. Білі джинси вважаються класикою літнього дрес-коду.

Якщо ви все ще не знаєте, з чим носити білі джинси, окрім футболки чи топу — ловіть ідеї! Можна спокійно ходити щодня у різних образах, просто міняючи верх, — зазначає персональний стиліст Майя Кривобокова.

З чим носити білі джинси влітку-2022

  • З яскравим верхом
білі джинси 2022
  • З тільником
білі джинси 2022
  • TOTAL WHITE
білі джинси 2022
  • З жакетом або з джинсовкою
білі джинси 2022
  • З чорним жакетом
білі джинси 2022
  • З принтованим верхом
білі джинси 2022
  • З сорочкою чи жилетом
білі джинси 2022
  • З яскравими аксесуарами
білі джинси 2022

Раніше "Телеграф" писав, як носити білі штани, які є одними з найтрендовіших речей літнього сезону-2022.

Теги:
#Мода #Джинси #Мода 2022