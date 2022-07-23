Білі джинси 2022: з чим комбінувати, щоб виглядати розкішно у будь-якій ситуації (фото)

Ідеї стильних образів на будь-який смак

Зараз саме час підкреслити золотисту засмагу та освіжити літній образ за допомогою світлих кольорів. Білі джинси вважаються класикою літнього дрес-коду.

Якщо ви все ще не знаєте, з чим носити білі джинси, окрім футболки чи топу — ловіть ідеї! Можна спокійно ходити щодня у різних образах, просто міняючи верх, — зазначає персональний стиліст Майя Кривобокова.

З чим носити білі джинси влітку-2022

З яскравим верхом

З тільником

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TOTAL WHITE

З жакетом або з джинсовкою

З чорним жакетом

З принтованим верхом

З сорочкою чи жилетом

З яскравими аксесуарами

Раніше "Телеграф" писав, як носити білі штани, які є одними з найтрендовіших речей літнього сезону-2022.