Самые модные джинсы лета-2022: стилист назвала главный тренд, от которого без ума все модницы (фото)

Дизайнеры отдают предпочтение максимально комфортному дениму

Без универсальных и практичных джинсов летом обойтись невозможно. На пике моды сейчас — джинсы Wide Leg, которые являются новым актуальным трендом.

Стилист и персональный шоппер Ирина (@lookbyirinka) отмечает, что Wide leg — это свободная посадка с расширяющимися к низу штанинами. То есть это джинсы преимущественно на высокую посадку и штанина по всей длине широкая.

Преимущественно такой вид джинсов хорошо смотрится с топами, укороченными футболками и рубашками, а также с женственными блузами.

Наиболее удачные сочетания таких джинсов будут с каблуками, для того чтобы удлинить ноги и силуэт в целом, но большая часть юных девушек носят такие джинсы с кроссовками и конверсами.

Стилист предупреждает, что Wide leg не подойдут для девочек низкого роста, а также для девушек плюс сайз (но здесь все нужно смотреть индивидуально).

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