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Жодного каміння та надмірного золота: прикраси, які зроблять ваш образ "дорогим" (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Ці прикраси ніколи не вийдуть із моди Новина оновлена 17 серпня 2022, 12:45
Ці прикраси ніколи не вийдуть із моди

"Вічні" прикраси, які неодмінно захоче додати до свого гардероба кожна модниця.

Ювелірні прикраси — це також важлива складова гардеробу кожної дівчини, і їх також потрібно вміти правильно підбирати. Часто, боячись помилитися у виборі, жінки одразу обирають комплекти прикрас, проте це зовсім не стильно. Найкращим рішенням буде придбання цих чотирьох прикрас, про які ми розповімо далі.

Як повідомляє видання prostoway, в ювелірному "гардеробі" також є трендові прикраси, а також базові речі, які підійдуть абсолютно до будь-якого стилю та образу. Саме про такі прикраси ми хочемо поговорити.

Сережки гвоздики

Акуратні сережки-гвоздики з дорогоцінним камінням або перлами — це ідеальний варіант для будь-якого приводу. Вони підійдуть як до вечірніх, так і до повсякденних образів, а особливо виграшно виглядатимуть з офісним дрес-кодом.

Модные украшения 2022

Тенісний браслет

Слідом за білими мініспідницями за межі тенісного корту вибралися й тенісні браслети. Класичне виконання браслета з дорогоцінного каміння додасть ніжності та елегантності будь-якому вашому образу.

Модные украшения 2022

Сотуар

Довге тонке кольє — ідеальний варіант як для вечірнього образу з декольте, так і для повсякденного комбо джинсового і простої білої сорочки. Також прикрасу можна носити задом вперед, щоб підкреслити спину, якщо у вас потрібне вбрання для цього.

Модные украшения 2022

Браслети-кафи

При їх виборі слід дотримуватися золотого правила: чим більше прикраса, тим простіше має бути її форма та декор.

Модные украшения 2022

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Теги:
#Мода #Жіноча мода #Прикраси