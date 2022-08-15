Носити таке — моветон: прикраси, які роблять із жінок старих (фото)

З цими аксесуарами жінкам за 40 краще вкотре не експериментувати.

Стильний образ — це не тільки модний і трендовий одяг, але й стильні прикраси та головні убори. Однак і їх треба вміти правильно підбирати. Аксесуари повинні бути не тільки трендовими, а й вписуватися у ваш образ та стиль. А жінкам у більш зрілому віці неправильно підібрані прикраси можуть накинути кілька зайвих років.

Щоб уникнути подібних "накидок", видання "Так Просто" розповіло про аксесуари, від яких жінкам за 40 краще відмовитись. Завдяки цим порадам, ваш образ завжди буде свіжим та стильним.

Антитренди прикрас для жінок за 40

Комплекти — попри те, що аксесуари повинні добре поєднуватися між собою, подібний варіант уже вважається моветоном. Комплекти надають усьому образу застарілого вигляду.

Масивні сережки — подібні прикраси привертають увагу до мочок вух та зони декольте. Якщо все там гаразд, то це цілком вдалий варіант, проте на віковій шкірі такий аксесуар виглядає менш виграшно.

Намиста — великі намистини можуть додати зайвий десяток до віку.

Молодіжні прикраси – це не дуже хороший спосіб омолодитися, адже такі аксесуари навпаки лише додають десяток років, наголосивши на найдрібніших вікових змінах.

Занадто багато браслетів — велика кількість прикрас здешевлює весь комплект, і перевантажує образ загалом. Щобільше, безліч аксесуарів на руках звертає надмірну увагу на шкіру рук.

Прикраси ручної роботи, типу саморобних речей з бісеру, фенечки тощо аксесуари — здешевлюють весь образ і просто будуть виглядати не до речі на зрілій дамі.

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