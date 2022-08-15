Носить такое - моветон: украшения, которые делают делают из женщин старух (фото)

С этими аксессуарами женщинам за 40 лучше лишний раз не экспериментировать.

Стильный образ — это не только модная и трендовая одежда, но и стильные украшения и головные уборы. Однако и их нужно уметь правильно подбирать. Аксессуары должны быть не только трендовыми, но и вписываться в ваш образ и стиль. А женщинам в более зрелом возрасте неправильно подобранные украшения и вовсе могут накинуть несколько лишних лет.

Чтобы избежать подобных "накидок", издание "Так Просто" рассказало об аксессуарах, от которых женщинам за 40 лучше отказаться. Благодаря этим советам, ваш образ всегда будет свежим и стильным.

Антитренды украшений для женщин за 40

Комплекты — несмотря на то, что аксессуары должны хорошо сочетаться между собой, подобный вариант — уже считается моветоном. Комплекты придают всему образу устаревший вид.

Массивные серьги — подобные украшения привлекают внимание к мочкам ушей и зоне декольте. Если все там в порядке, то это вполне удачный вариант, однако на возрастной коже такой аксессуар смотрится менее выигрышно.

Бусы — крупные бусины могут прибавить лишний десяток к возрасту.

Молодежные украшения — это не очень хороший способ омолодиться, ведь такие аксессуары наоборот лишь прибавляют десяток лет, подчеркнув мельчайшие возрастные изменения.

Слишком много браслетов — обилие украшений удешевляет весь комплект, и перегружает образ в целом. Более того, множество аксессуаров на руках обращает излишнее внимание на кожу рук.

Украшения ручной работы, типа самодельных вещей из бисера, фенечки и тому подобные аксессуары — удешевляют весь образ и просто будут выглядеть не кстати на зрелой даме.

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