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Жемчуг, минимализм и бохо-стиль: какие украшения в тренде летом 2022 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Самые стильные украшения 2022 года Новость обновлена 06 августа 2022, 08:55
Самые стильные украшения 2022 года

Особое внимание стоит уделить украшениям из жемчуга.

Любой модный образ не будет завершен, если не добавить к нему немного аксессуаров. Это могут быть стильные украшения или головные уборы, или же модная сумочка. Особенно тщательно нужно выбирать именно украшения, ведь кольца, цепочки и серьги могут как сделать образ намного "дороже", так и наоборот удешевить его и сделать не модным.

Стилист Ольга Ким в своем модном блоге в Инстаграм опубликовала "гид" по стильных и трендовых украшениям 2022 года. Такая подсказка по стилю, несомненно, поможет каждой моднице выглядеть очень модно, трендово и красиво.

Главные тренды украшений 2022:

  • Жемчуг, особенно барочный жемчуг. Он так всем понравился, что решил закрепиться в трендах надолго.
  • Минимализм — простота форм, отсутствие лишних деталей. Прямые или плавно изогнутые линии.⠀
  • Желейные мишки и собачки из воздушных шариков. Так что заменяем подвески с котиками на этот тренд в стиле "наивная романтика". Мишка есть в примерах на фото.
  • Кристаллы. Но не мелкая россыпь, а крупные, ограненные, строгой геометрической формы. Они могут включаться и в колье, и в серьги, и в кольца.
  • Бисер, яркие бусины, бусины с буквами — отличный вариант особенно для лета, или если вы любите бохо-стиль.
Главные тренды украшений 2022
Главные тренды украшений 2022
Главные тренды украшений 2022
Главные тренды украшений 2022
Главные тренды украшений 2022
Главные тренды украшений 2022
Главные тренды украшений 2022
Главные тренды украшений 2022
Главные тренды украшений 2022
Главные тренды украшений 2022

Ранее "Телеграф" писал, с чем носить летом-2022 жилет — этот тренд стоит надевать на голое тело, и не только под пиджак.

Теги:
#Мода #Стиль #Украшения