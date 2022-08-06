Жемчуг, минимализм и бохо-стиль: какие украшения в тренде летом 2022 (фото)

Особое внимание стоит уделить украшениям из жемчуга.

Любой модный образ не будет завершен, если не добавить к нему немного аксессуаров. Это могут быть стильные украшения или головные уборы, или же модная сумочка. Особенно тщательно нужно выбирать именно украшения, ведь кольца, цепочки и серьги могут как сделать образ намного "дороже", так и наоборот удешевить его и сделать не модным.

Стилист Ольга Ким в своем модном блоге в Инстаграм опубликовала "гид" по стильных и трендовых украшениям 2022 года. Такая подсказка по стилю, несомненно, поможет каждой моднице выглядеть очень модно, трендово и красиво.

Главные тренды украшений 2022:

Жемчуг, особенно барочный жемчуг. Он так всем понравился, что решил закрепиться в трендах надолго.

Минимализм — простота форм, отсутствие лишних деталей. Прямые или плавно изогнутые линии.⠀

Желейные мишки и собачки из воздушных шариков. Так что заменяем подвески с котиками на этот тренд в стиле "наивная романтика". Мишка есть в примерах на фото.

Кристаллы. Но не мелкая россыпь, а крупные, ограненные, строгой геометрической формы. Они могут включаться и в колье, и в серьги, и в кольца.

Бисер, яркие бусины, бусины с буквами — отличный вариант особенно для лета, или если вы любите бохо-стиль.

Ранее "Телеграф" писал, с чем носить летом-2022 жилет — этот тренд стоит надевать на голое тело, и не только под пиджак.