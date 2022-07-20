Тренд-жилет на голое тело: с чем носить этим летом, чтобы все завидовали (фото)
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Сейчас актуальные жилеты кроп, удлиненные и с воротом-халтер
Среди самых ярких трендов этого летнего сезона не только платья, шорты и комбинезоны, но и жилеты, да еще и на голое тело!
Это не просто тренд, это еще и удобно, отмечает стилист и модный блогер Татьяна. По ее словам, если по каким-то причинам вы не можете носить кроп-топы, то жилет – отличная замена. Только носите на голое тело. И не только под пиджак.
Как самостоятельную единицу с:
- Брюками-палаццо
- Классическими брюками
- Шортами и бермудами
- Джинсами
- Юбками
- Платьями
И по любым случаям:
- В офис – с пиджаком и лоферами
- На повседневку – с любыми юбками и брюками с мюлями/сандалиями/вьетнамками
- На вечер – с шелковыми брюками
Классический жилет по типу мужского
Базовые оттенки никогда не подведут
Удлиненный жилет в цвете
Укороченные модели классно смотрятся на юных девушках
Жилет с петлей-халтер
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