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Тренд-жилет на голое тело: с чем носить этим летом, чтобы все завидовали (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Тренд лета-2022 - жилет на голое тело
Тренд лета-2022 - жилет на голое тело

Сейчас актуальные жилеты кроп, удлиненные и с воротом-халтер

Среди самых ярких трендов этого летнего сезона не только платья, шорты и комбинезоны, но и жилеты, да еще и на голое тело!

Это не просто тренд, это еще и удобно, отмечает стилист и модный блогер Татьяна. По ее словам, если по каким-то причинам вы не можете носить кроп-топы, то жилет – отличная замена. Только носите на голое тело. И не только под пиджак.

Как самостоятельную единицу с:

  • Брюками-палаццо
  • Классическими брюками
  • Шортами и бермудами
  • Джинсами
  • Юбками
  • Платьями

И по любым случаям:

  • В офис – с пиджаком и лоферами
  • На повседневку – с любыми юбками и брюками с мюлями/сандалиями/вьетнамками
  • На вечер – с шелковыми брюками

Классический жилет по типу мужского

жилет на голое тело
Прекрасно подчеркивает женственность

Базовые оттенки никогда не подведут

жилет на голое тело
Хоть на повседневку, хоть в офис, хоть на вечер
жилет на голое тело
Жилет хорош не только в офисных образах, но и в повседневных

Удлиненный жилет в цвете

жилет на голое тело
Носить не только с брюками, но и шортами, и с бермудами

Укороченные модели классно смотрятся на юных девушках

жилет на голое тело
С джинсами на низкой посадке, мини-юбкой или бермудами

Жилет с петлей-халтер

жилет на голое тело
Лучшее решение для вечернего образа

Ранее "Телеграф" рассказывал, что будет в трендах осенью 2022 года.

Теги:
#Мода #Тренды #Жилеты #Мода 2022