Тренд-жилет на голое тело: с чем носить этим летом, чтобы все завидовали (фото)

Сейчас актуальные жилеты кроп, удлиненные и с воротом-халтер

Среди самых ярких трендов этого летнего сезона не только платья, шорты и комбинезоны, но и жилеты, да еще и на голое тело!

Это не просто тренд, это еще и удобно, отмечает стилист и модный блогер Татьяна. По ее словам, если по каким-то причинам вы не можете носить кроп-топы, то жилет – отличная замена. Только носите на голое тело. И не только под пиджак.

Как самостоятельную единицу с:

Брюками-палаццо

Классическими брюками

Шортами и бермудами

Джинсами

Юбками

Платьями

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И по любым случаям:

В офис – с пиджаком и лоферами

На повседневку – с любыми юбками и брюками с мюлями/сандалиями/вьетнамками

На вечер – с шелковыми брюками

Классический жилет по типу мужского

Прекрасно подчеркивает женственность

Базовые оттенки никогда не подведут

Хоть на повседневку, хоть в офис, хоть на вечер

Жилет хорош не только в офисных образах, но и в повседневных

Удлиненный жилет в цвете

Носить не только с брюками, но и шортами, и с бермудами

Укороченные модели классно смотрятся на юных девушках

С джинсами на низкой посадке, мини-юбкой или бермудами

Жилет с петлей-халтер

Лучшее решение для вечернего образа

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