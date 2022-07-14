С чем носить комбинезон этим летом: варианты шикарных образов (фото)

Представляем вниманию подборку разных фасонов комбинезона с другими элементами одежды

Комбинезон, особенно из льна и хлопка, как и платье, — отличный вариант на жаркую погоду.

Если он на лямках, то проблем сходить в "женскую комнату" нет. Все легко снимается, отмечает стилист Екатерина Ионова. Модный блогер рассказала, с чем сочетать этот предмет гардероба для создания стильного летнего образа.

С чем носить комбинезон — летние образы

На голое тело

Комбинезон + майка

Комбинезон + футболка с геометрией

Комбинезон + белая футболка

Комбинезон + футболка с цветами

Комбинезон + блуза/рубашка

Ранее "Телеграф" рассказал, какие шорты в моде этим летом, а также, какую одежду лучше всего надевать в жару.