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С чем носить комбинезон этим летом: варианты шикарных образов (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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С чем носить комбинезон летом 2022 года Новость обновлена 14 июля 2022, 18:28
С чем носить комбинезон летом 2022 года

Представляем вниманию подборку разных фасонов комбинезона с другими элементами одежды

Комбинезон, особенно из льна и хлопка, как и платье, — отличный вариант на жаркую погоду.

Если он на лямках, то проблем сходить в "женскую комнату" нет. Все легко снимается, отмечает стилист Екатерина Ионова. Модный блогер рассказала, с чем сочетать этот предмет гардероба для создания стильного летнего образа.

С чем носить комбинезон — летние образы

На голое тело

летние комбинезоны 2022

Комбинезон + майка

летние комбинезоны 2022

Комбинезон + футболка с геометрией

летние комбинезоны 2022

Комбинезон + белая футболка

летние комбинезоны 2022

Комбинезон + футболка с цветами

летние комбинезоны 2022

Комбинезон + блуза/рубашка

летние комбинезоны 2022

Ранее "Телеграф" рассказал, какие шорты в моде этим летом, а также, какую одежду лучше всего надевать в жару.

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#Мода #Комбинезон #Мода 2022