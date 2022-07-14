С чем носить комбинезон этим летом: варианты шикарных образов (фото)
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Представляем вниманию подборку разных фасонов комбинезона с другими элементами одежды
Комбинезон, особенно из льна и хлопка, как и платье, — отличный вариант на жаркую погоду.
Если он на лямках, то проблем сходить в "женскую комнату" нет. Все легко снимается, отмечает стилист Екатерина Ионова. Модный блогер рассказала, с чем сочетать этот предмет гардероба для создания стильного летнего образа.
С чем носить комбинезон — летние образы
На голое тело
Комбинезон + майка
Комбинезон + футболка с геометрией
Комбинезон + белая футболка
Комбинезон + футболка с цветами
Комбинезон + блуза/рубашка
Ранее "Телеграф" рассказал, какие шорты в моде этим летом, а также, какую одежду лучше всего надевать в жару.