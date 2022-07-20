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Тренд-жилет на голе тіло: з чим носити цього літа, щоб усі заздрили (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Тренд літа-2022 – жилет на голе тіло
Тренд літа-2022 – жилет на голе тіло

Зараз актуальні жилети кроп, подовжені та з коміром-халтер

Серед найяскравіших трендів цього літнього сезону не лише сукні, шорти та комбінезони, а й жилети, та ще й на голе тіло!

Це не просто тренд, це ще й зручно, зазначає стиліст та модний блогер Тетяна. За її словами, якщо з якихось причин ви не можете носити кроп-топи, то жилет – чудова заміна. Тільки носіть на голе тіло. І не лише під піджак.

Як самостійну одиницю з:

  • Штанами-палаццо
  • Класичними штанами
  • Шортами та бермудами
  • Джинсами
  • Спідницями
  • Сукнями

І в будь-якому випадку:

  • В офіс – з піджаком та лоферами
  • На повсякденку – з будь-якими спідницями та штанами з мюлями/сандалями/в’єтнамками
  • На вечір – із шовковими штанами

Класичний жилет на кшталт чоловічого

жилет на голе тіло
Чудово підкреслює жіночність

Базові відтінки ніколи не підведуть

жилет на голе тіло
Хоч на повсякденку, хоч в офіс, хоч на вечір
жилет на голе тіло
Жилет гарний не тільки в офісних образах, а й у повсякденних

Подовжений жилет у кольорі

жилет на голе тіло
Носити не тільки з брюками, а й з шортами, і з бермудами

Укорочені моделі класно виглядають на юних дівчатах

жилет на голе тіло
З джинсами на низькій посадці, мініспідницею або бермудами

Жилет із петлею-халтер

жилет на голе тіло
Найкраще рішення для вечірнього образу

Раніше "Телеграф" розповідав, що буде у трендах восени 2022 року.

Теги:
#Мода #Тренди #Жилети #Мода 2022