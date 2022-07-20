Тренд-жилет на голе тіло: з чим носити цього літа, щоб усі заздрили (фото)
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Зараз актуальні жилети кроп, подовжені та з коміром-халтер
Серед найяскравіших трендів цього літнього сезону не лише сукні, шорти та комбінезони, а й жилети, та ще й на голе тіло!
Це не просто тренд, це ще й зручно, зазначає стиліст та модний блогер Тетяна. За її словами, якщо з якихось причин ви не можете носити кроп-топи, то жилет – чудова заміна. Тільки носіть на голе тіло. І не лише під піджак.
Як самостійну одиницю з:
- Штанами-палаццо
- Класичними штанами
- Шортами та бермудами
- Джинсами
- Спідницями
- Сукнями
І в будь-якому випадку:
- В офіс – з піджаком та лоферами
- На повсякденку – з будь-якими спідницями та штанами з мюлями/сандалями/в’єтнамками
- На вечір – із шовковими штанами
Класичний жилет на кшталт чоловічого
Базові відтінки ніколи не підведуть
Подовжений жилет у кольорі
Укорочені моделі класно виглядають на юних дівчатах
Жилет із петлею-халтер
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