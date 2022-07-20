Тренд-жилет на голе тіло: з чим носити цього літа, щоб усі заздрили (фото)

Зараз актуальні жилети кроп, подовжені та з коміром-халтер

Серед найяскравіших трендів цього літнього сезону не лише сукні, шорти та комбінезони, а й жилети, та ще й на голе тіло!

Це не просто тренд, це ще й зручно, зазначає стиліст та модний блогер Тетяна. За її словами, якщо з якихось причин ви не можете носити кроп-топи, то жилет – чудова заміна. Тільки носіть на голе тіло. І не лише під піджак.

Як самостійну одиницю з:

Штанами-палаццо

Класичними штанами

Шортами та бермудами

Джинсами

Спідницями

Сукнями

І в будь-якому випадку:

В офіс – з піджаком та лоферами

На повсякденку – з будь-якими спідницями та штанами з мюлями/сандалями/в’єтнамками

На вечір – із шовковими штанами

Класичний жилет на кшталт чоловічого

Чудово підкреслює жіночність

Базові відтінки ніколи не підведуть

Хоч на повсякденку, хоч в офіс, хоч на вечір

Жилет гарний не тільки в офісних образах, а й у повсякденних

Подовжений жилет у кольорі

Носити не тільки з брюками, а й з шортами, і з бермудами

Укорочені моделі класно виглядають на юних дівчатах

З джинсами на низькій посадці, мініспідницею або бермудами

Жилет із петлею-халтер

Найкраще рішення для вечірнього образу

Раніше "Телеграф" розповідав, що буде у трендах восени 2022 року.