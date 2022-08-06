Перли, мінімалізм та бохо-стиль: які прикраси у тренді влітку 2022 (фото)

Особливу увагу варто приділити прикрасам із перлів.

Будь-який модний образ не буде завершено, якщо не додати до нього небагато аксесуарів. Це можуть бути стильні прикраси або головні убори, або модна сумочка. Особливо ретельно потрібно вибирати саме прикраси, адже кільця, ланцюжки та сережки можуть як зробити образ набагато "дорожчим", так і навпаки здешевити його і зробити не модним.

Стиліст Ольга Кім у своєму модному блозі в Інстаграм опублікувала "гід" зі стильних та трендових прикрас 2022 року. Така підказка за стилем, безперечно, допоможе кожній модниці виглядати дуже модно, трендово та красиво.

Головні тренди прикрас 2022:

Перли, особливо барочні перли. Він так сподобався всім, що вирішив закріпитися в трендах надовго.

Мінімалізм – простота форм, відсутність зайвих деталей. Прямі чи плавно вигнуті лінії.⠀

Желейні ведмедики та собачки з повітряних кульок. Тож замінюємо підвіски з котиками на цей тренд у стилі "наївна романтика". Ведмедик є у прикладах на фото.

Кристали. Але не дрібний розсип, а великі, ограновані, суворої геометричної форми. Вони можуть включатися і в кольє, і сережки, і в кільця.

Бісер, яскраві намистини, намистини з літерами – відмінний варіант особливо для літа, або якщо ви любите бохо-стиль.

Раніше "Телеграф" писав, з чим носити влітку-2022 жилет — цей тренд варто одягати на голе тіло, і не лише під жакет.