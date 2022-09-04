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Необов’язково бежевий, але довгий: як правильно вибрати стильний тренч на осінь 2022 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Щоб вибрати правильну річ, зверніть увагу на ці поради
Щоб вибрати правильну річ, зверніть увагу на ці поради

Тренч – це базова осіння річ, яка легко інтегрується у будь-який гардероб.

Серед найпопулярніших варіантів серед трендового верхнього одягу на осінь 2022 — пальто та тренч. Модними рекомендаціями при покупці пальто, яких слід дотримуватися, щоб вибрати модель, яка буде стильною кілька сезонів, ми вже писали раніше, а тепер поговорімо про тренчі.

Стиліст Ксенія Пуртова у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася докладною "інструкцією" до вибору осіннього тренча. Серед основних критеріїв вибору: фасон і довжина.

Як вибрати тренч на осінь 2022

  • Фасон - вільний, прямий або трапеція.
Как выбрать тренч на осень 2022
  • Довжина — для будь-якого зросту, довжина нижче коліна.
Как выбрать тренч на осень 2022
  • Обсяг — важливо, щоб тренч був тісним. Для цього приміряння краще проводити на светр або піджак. Вам має бути комфортно у багатошарових образах
Как выбрать тренч на осень 2022
  • Корекційні особливості — втаєний рукав показує фігуру, як є, спущене плече збільшує верх, реглан візуально робить верх, а погони на плечах роблять плечі ширшими і акцентують їх.
Как выбрать тренч на осень 2022
  • Матеріал — якщо ви хочете тренч, що не промокає, то краще вибирати моделі з бавовни з водовідштовхувальним просоченням, або з плащової тканини.
Как выбрать тренч на осень 2022
  • Колір — вибирайте під свій гардероб, проте через те, що тренч — це довготривалий тренд, все ж таки краще віддати перевагу більш базовим кольорам і відтінкам.

Раніше "Телеграф" розповідав, який верхній одяг буде модним восени 2022 року. Окрім пальта стилісти радять придивитися до тренчів та бомберів. А жіночності образ додадуть жакети з твіду.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Стиль #Тренч #Верхній одяг