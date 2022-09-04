Необов’язково бежевий, але довгий: як правильно вибрати стильний тренч на осінь 2022 (фото)
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Тренч – це базова осіння річ, яка легко інтегрується у будь-який гардероб.
Серед найпопулярніших варіантів серед трендового верхнього одягу на осінь 2022 — пальто та тренч. Модними рекомендаціями при покупці пальто, яких слід дотримуватися, щоб вибрати модель, яка буде стильною кілька сезонів, ми вже писали раніше, а тепер поговорімо про тренчі.
Стиліст Ксенія Пуртова у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася докладною "інструкцією" до вибору осіннього тренча. Серед основних критеріїв вибору: фасон і довжина.
Як вибрати тренч на осінь 2022
- Фасон - вільний, прямий або трапеція.
- Довжина — для будь-якого зросту, довжина нижче коліна.
- Обсяг — важливо, щоб тренч був тісним. Для цього приміряння краще проводити на светр або піджак. Вам має бути комфортно у багатошарових образах
- Корекційні особливості — втаєний рукав показує фігуру, як є, спущене плече збільшує верх, реглан візуально робить верх, а погони на плечах роблять плечі ширшими і акцентують їх.
- Матеріал — якщо ви хочете тренч, що не промокає, то краще вибирати моделі з бавовни з водовідштовхувальним просоченням, або з плащової тканини.
- Колір — вибирайте під свій гардероб, проте через те, що тренч — це довготривалий тренд, все ж таки краще віддати перевагу більш базовим кольорам і відтінкам.
Раніше "Телеграф" розповідав, який верхній одяг буде модним восени 2022 року. Окрім пальта стилісти радять придивитися до тренчів та бомберів. А жіночності образ додадуть жакети з твіду.