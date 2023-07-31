Зосередьте увагу на трьох речах: що має бути у гардеробі кожної дівчини

Якісні речі прослужать вам набагато довше

Кожній дівчині хочеться виглядати красиво та стильно, але для цього необов’язково витрачати багато грошей на брендовий одяг. У гардеробі кожної модниці бажано, щоб було лише три якісні речі, бо на них звертають увагу насамперед.

У матеріалі "24 каналу" експерти розповіли, що потрібно зробити для того, щоб look вийшов стильним, модним і виглядав дорого. Варто прислухатися до кількох правил.

Які три речі мають бути в гардеробі модниці

Якісна сумка

Це важливий для дівчини аксесуар, тому він має бути якісним. При покупці сумки звертайте увагу на колір, форму та фурнітуру. Найкращим варіантом стане чорна шкіряна сумка, тому що вона гармонійно поєднуватиметься з різними вбраннями.

Якісне взуття

Ще один обов’язковий елемент гардеробу, на який усі звертають увагу. Взуття має бути практичним, зручним і якісним. Якщо зважати на ці критерії, ваш образ завжди буде стильним.

Якісний годинник

Годинники ніколи не вийдуть з моди, вони також є значущою деталлю образу. Але найкраще при виборі орієнтуватися на квадратний циферблат у сріблястому кольорі. Цей аксесуар теж має бути якісним, тому що копія якоїсь марки одразу здешевити ваш look.

"Телеграф" писав раніше,на яких речах у жодному разі не можна економити. Експерти кажуть, що вони формують враження про зовнішній вигляд.