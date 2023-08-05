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Як зробити зачіску дівчинці з маленькими резинками: модні та прості варіанти (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Ці зачіски підійдуть усім
Ці зачіски підійдуть усім. Фото Pexels

Добірка швидких та легких зачісок з гумками для найменших дівчаток

Маленька дочка — це як мати маленьку ляльку, яку ти любиш одягати! Однак часто батьки стикаються з проблемою, яку ж зачіску зробити своїй маленькій принцесі?

Ви не знаєте, як причесати свою маленьку доньку в садок чи школу, і обидва втомилися від вічних хвостиків, які рятують вас, коли ви спізнюєтеся вранці? Поспішаємо вам на допомогу та ділимося цікавими ідеями простих, милих та модних зачісок, які дуже легко зробити з першого разу.

Нічого надприродного робити вам не доведеться. Озброїться гребінцем і маленькими гумками і шпильками, виберіть варіант, що сподобався, і робіть. Ваше малятко буде найкрасивішою, чи то звичайний день у школі чи садочку, чи вечірка з нагоди дня народження.

Зачіски з гумками дуже стильні та надають динамічності загальному образу маленьких дівчаток! І відразу маленька порада: перед укладанням вимийте волосся і зволожте його, щоб воно було м’яким і легко розчісувалося.

Зачіски для маленьких дівчаток з резинками

Зачіски для маленьких дівчаток з гумками
Зачіски для маленьких дівчаток з гумками
Зачіски для маленьких дівчаток з гумками
Зачіски для маленьких дівчаток з гумками
Зачіски для маленьких дівчаток з гумками
Зачіски для маленьких дівчаток з гумками
Зачіски для маленьких дівчаток з гумками
Зачіски для маленьких дівчаток з гумками
Зачіски для маленьких дівчаток з гумками
Зачіски для маленьких дівчаток з гумками

Раніше ми розповідали, які зачіски роблять вас старшими за свої роки — їх слід уникати, щоб виглядати молодшими і свіжішими.

Теги:
#Мода #Зачіски