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Сяйне золото і новорічний блиск: топ-10 ідей манікюру в щасливих кольорах Дракона (фото)

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
Дата публікації
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Автор
Ідеї манікюру на Новий рік 2024 допоможуть зробити образ незабутнім Новина оновлена 30 листопада 2023, 12:35
Ідеї манікюру на Новий рік 2024 допоможуть зробити образ незабутнім. Фото Freepik

Чудові дизайни, вишукані у кожній найдрібнішій деталі

Немає кращого способу прикрасити себе у святковий період, ніж підібрати ідеальний манікюр на Новий рік, який не лише підкреслить ваш стиль, а й відповідатиме унікальним тенденціям. Натхненні щасливими кольорами Дракона, ми зібрали для вас найкращі 10 ідей манікюру, щоб надати вашому образу особливого шарму та блиску в дусі наступного Нового року.

Дизайн манікюру на Новий рік 2024

  • Акцент блискучого золота

Цей манікюр є базою в природних відтінках, доповненою вишуканим золотистим акцентом. Яскравий та сяйнистий дизайн надає нігтям розкіш, а золоті елементи додають блиску та шику.

Золотий акцент на нігтях
Фото: "Ідеї манікюру"
  • Переливний манікюр із золотими вкрапленнями

Плавні переливи відтінків на нігтях, прикрашені золотистими вкрапленнями, створюють чарівний ефект. Цей дизайн підкреслює грандіозність та блиск у стилі кольорів Дракона.

Розкішний манікюр на Новий рік 2024
Фото: "Ідеї манікюру"
  • Акуратні та ніжні

Делікатний та збалансований дизайн, де золоті акценти елегантно доповнюють стриману основу. Ніжні відтінки надають образу вишуканості.

Натуральний манікюр на Новий рік
Фото: "Ідеї манікюру"
  • Приголомшливий смарагдовий

Нігті в смарагдових відтінках з глибоким переливом створюють дивовижний вигляд. Цей дизайн уособлює міць та загадковість природи, пов’язані із символікою Дракона.

Зелений манікюр, що переливається
Фото: "Ідеї манікюру"
  • Стримане поєднання мату та глянцю

Гра текстур — матова та глянсова — у збалансованому дизайні у щасливих кольорах року Дракона. Це поєднання надає нігтям елегантності та таємничості одночасно.

Шикарний манікюр
Фото: "Ідеї манікюру"
  • Краса природи

Зелений Дерев’яний Дракон символізує оновлення природи. Листяний дизайн у поєднанні із золотими акцентами створює образ зростання та енергії.

Природа на нігтях
Фото: "Ідеї манікюру"
  • Оригінальне поєднання кольорів

Ексклюзивне поєднання різних відтінків зеленого із золотистими елементами. Унікальність та оригінальність цього дизайну підкреслять вашу індивідуальність.

Оригінальний френч на новий рік
Фото: "Ідеї манікюру"
  • Глянсовий червоний

Справжній червоний колір, підкреслений глянцевим покриттям, надає нігтям пристрасті та елегантності. Цей стиль виділяє вас із натовпу, приковуючи увагу до вашого образу.

Яскравий червоний манікюр
Фото: "Ідеї манікюру"
  • Краса одного кольору у тренді року

Якщо вам не до душі занадто яскравий червоний, зверніть увагу на відтінки глибших та стриманіших тонів. Основною тенденцією року є всі відтінки червоного – від світлого до бордового.

Темно-червоний нейл-арт
Фото: "Ідеї манікюру"
  • Справжнє сяйво

Неймовірна гра текстур і дизайну, що включає глибокі відтінки та блискучі елементи. Цей манікюр неодмінно приверне захоплені погляди оточення.

сяючий манікюр з блискітками
Фото: "Ідеї манікюру"

Раніше ми докладно розповіли, які кольори будуть щасливими у рік Дракона та чому. Дізнайтеся з наступної статті, в чому зустрічати Новий рік 2024, щоб символ року обсипав вас багатством та щастям.