Рус

Шлюби і діти: як менталітет європейців вплинув на їхню ДНК

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
6
Інтервал між поколіннями залишається практично незмінним. Новина оновлена 08 вересня 2021, 11:13
Інтервал між поколіннями залишається практично незмінним.

Різниця зберігалася тисячоліттями.

Антропологи з Орхуського університету в Данії зробили дивне відкриття проаналізувавши людські гени. ДНК людей з Європи свідчить про те, що за останні 40 тисяч років змінилися більше поколінь, ніж у Східній Азії або Америці.

Про це вчені розповіли в новому дослідженні опублікованому в Nature Communications.

Вони проаналізували сліди схрещування Homo sapiens з неандертальцями, які є в ДНК кожної людини. Виявилося, що у європейців сліди неандертальських предків в геномі на 12% коротше, ніж у азіатів. Ці дані і аналіз мутацій показали, що покоління в Європі змінювалися частіше на 10-20% ніж в країнах Азії та Американського континенту.

Причиною такої різниці вчені назвали особливості менталітету і культури — європейці раніше народжували дітей, а також частіше укладали шлюби між представниками одного покоління, тоді як в Азії нерідкі шлюби юних дівчат з чоловіками набагато старше за них. Так, "Телеграф" писав, що заборону на шлюби з неповнолітніми ввели в Фінляндії, а в Німеччині шлюби з релігійних мотивів з дітьми можуть вважатися примусом.

ВООЗ публікувало шокуючу статистику того, що за десятиліття у світі одружуються до свого повноліття 140 млн дівчаток, частині з них немає навіть 15 років.

Головні новини 8 вересня
Україна
Підсумки дня 8 вересня: "криптовалютний" законопроект, загибель російського міністра, розширення санкцій
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Головні новини 8 вересня
Підсумки дня 8 вересня: "криптовалютний" законопроект, загибель російського міністра, розширення санкцій
Дата публікації
Категорія
Український фінансист Сергій Фурса
Сергій Фурса: Сьогодні українці живуть краще, ніж будь-коли. Але наші люди люблять прибіднятися
Дата публікації
Категорія
Екс-нардеп Геннадій Москаль
Підготовку до зими провалено, як і вакцинацію. Невдоволення скоро виллється на вулиці, — Геннадій Москаль
Дата публікації
Категорія
Будівля Рейхстагу: згідно з інформацією "Spiegel" кілька членів ХДС намагалися стягнути борги німецької компанії в Україні.
Скандал в Німеччині: партія Меркель лобіювала інтереси сумнівної компанії і вибивала борги в України
Дата публікації
Категорія
Збірна України з волейболу
Збірна України вийшла у плей-офф Євро, де може зустрітися з Росією