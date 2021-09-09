Шлюби і діти: як менталітет європейців вплинув на їхню ДНК

Різниця зберігалася тисячоліттями.

Антропологи з Орхуського університету в Данії зробили дивне відкриття проаналізувавши людські гени. ДНК людей з Європи свідчить про те, що за останні 40 тисяч років змінилися більше поколінь, ніж у Східній Азії або Америці.

Про це вчені розповіли в новому дослідженні опублікованому в Nature Communications.

Вони проаналізували сліди схрещування Homo sapiens з неандертальцями, які є в ДНК кожної людини. Виявилося, що у європейців сліди неандертальських предків в геномі на 12% коротше, ніж у азіатів. Ці дані і аналіз мутацій показали, що покоління в Європі змінювалися частіше на 10-20% ніж в країнах Азії та Американського континенту.

Причиною такої різниці вчені назвали особливості менталітету і культури — європейці раніше народжували дітей, а також частіше укладали шлюби між представниками одного покоління, тоді як в Азії нерідкі шлюби юних дівчат з чоловіками набагато старше за них. Так, "Телеграф" писав, що заборону на шлюби з неповнолітніми ввели в Фінляндії, а в Німеччині шлюби з релігійних мотивів з дітьми можуть вважатися примусом.

ВООЗ публікувало шокуючу статистику того, що за десятиліття у світі одружуються до свого повноліття 140 млн дівчаток, частині з них немає навіть 15 років.