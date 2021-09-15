Будинки на Марсі запропонували будувати з крові астронавтів: подробиці

Щоб заощадити мільйони доларів на перевезенні цегли, британці придумали космічний бетон з несподіваних складових

Британці придумали спосіб, як заощадити на перевезенні будматеріалів на Марс: аналог цегли нібито можна створювати на місці — з космічного пилу, крові, поту і сечі космонавтів.

Про нове дослідження йдеться на сайті Манчестерського університету.

Вчені взялися за це питання, тому що вартість транспортування однієї звичайної цегли для будівництва колоній на Марсі становить приблизно 2 млн доларів. Тому для робіт, як варіант, запропонували використовувати те, що є поруч: космічний пил і навіть самих космонавтів.

Так, не секрет, що астронавти очищають майже 95% сечі і перетворюють її в воду. Однак британці пропонують піти далі: поєднати людську плазму і космічний пил. Від їх поєднання вийде матеріал AstroCrete, що нагадує за своїми властивостями бетон. А якщо додати туди сечовину, то матеріал буде ще міцнішим.

Космічний бетон навіть міцніше земного

За попередніми даними, за два роки місії на Марсі команда з 6 чоловік може виробити більше 500 кг космічного бетону, який можна використовувати і на 3D-принтері.

Нагадаємо, NASA провела дослідження сейсмічних даних Марса і зробила несподіване відкриття.