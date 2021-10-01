Зміни в ДНК можуть розповісти, чи був у вас ненароджений близнюк

В недалекому майбутньому люди зможуть дізнатися чи був у них ембріон-близнюк.

Вчені в області епігенетики, вивчили зміни ДНК і наблизилися до феномену зникаючого близнюка.

Під час внутрішньоутробного розвитку в одному випадку з восьми у людини є ембріон-близнюк, але в більшій частині випадків він залишається невиношенним, тобто, не народжується.

Як повідомляє видання Nature, вчені досліджували синдром зникаючого близнюка. Близько 12% вагітностей починаються як багатоплідні, але тільки 2% завершуються народженням близнюків. Цей феномен часто проходить непоміченим.

Австралійським і нідерландським вченим вдалося вивчити зміни ДНК у близнюків. Схожі процеси вони порівняли з аналогічними особливостями людей, у яких не було близнюків.

В результаті вони виявили 834 області ДНК, патерн змін до яких відрізнявся у близнюків і людей, що народилися в результаті одноплодной вагітності.

Дані дослідження в майбутньому допоможуть створити тест, за допомогою якого можна буде дізнатися чи був у людини внутрішньоутробний близнюк, який зник в період розвитку. Точність такого результату може становити до 70%.

Відзначимо, недавно японським ученим вдалося вдосконалити технологію, яка дозволяє вирощувати риб за допомогою "сурогатного материнства".