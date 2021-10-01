Укр

Изменения в ДНК могут рассказать, был ли у вас нерожденный близнец

Автор
Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
1
Тест позволит любому узнать, был ли у него близнец
Тест позволит любому узнать, был ли у него близнец

В скором будущем люди смогут узнать был ли у них эмбрион-близнец.

Ученые в области эпигенетики, изучили изменения ДНК и приблизились к феномену исчезающего близнеца.

Во время внутриутробного развития в одном случае из восьми у человека есть эмбрион-близнец, но в большей части случаев он остается невыношенным, то есть, не рождается. 

Как сообщает издание Nature, ученые исследовали синдромом исчезающего близнеца. Около 12% беременностей начинаются как многоплодные, но только 2% завершаются рождением близнецов. Этот феномен часто проходит незамеченным.

Австралийским и нидерландским ученым удалось изучить изменения ДНК у близнецов. Похожие процессы они сравнили с аналогичными особенностями людей, у которых не было близнецов.

В результате они обнаружили 834 области ДНК, паттерн изменений к которым отличался у близнецов и людей, родившихся в результате одноплодной беременности.

Данные исследования в будущем помогут создать тест, с помощью которого можно будет узнать был ли у человека внутриутробный близнец, который исчез в период развития. Точность такого результата может составлять до 70%.

Отметим, недавно японским ученым удалось усовершенствовать технологию, которая позволяет выращивать рыб с помощью "суррогатного материнства".

Теги:
#ДНК #Генетика
Сергей Притула
Политика
Партия Притулы: с кем и за чьи деньги шоумен возвращается в политику
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Сергей Притула
Партия Притулы: с кем и за чьи деньги шоумен возвращается в политику
Дата публикации
Категория
Важные новости четверга, 30 сентября
Итоги дня 30 сентября: отзыв Разумкова, обещание Зеленского по тарифам и "обязаловка" по вакцинации
Дата публикации
Категория
Украинским пенсионерам обещают минималку в 3 тысячи гривен
В 2022-м минимальная пенсия в Украине доберется до 3000 грн: кому светит повышение
Дата публикации
Категория
Дмитрий Разумков
Наступление на Разумкова началось: "Слуга народа" запросила подписные листы для снятия спикера Рады
Дата публикации
Категория
В октябре ожидается рост тарифов
Рост тарифов, осенний призыв и штрафы на дорогах – что изменится в Украине с 1 октября