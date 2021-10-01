Изменения в ДНК могут рассказать, был ли у вас нерожденный близнец
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В скором будущем люди смогут узнать был ли у них эмбрион-близнец.
Ученые в области эпигенетики, изучили изменения ДНК и приблизились к феномену исчезающего близнеца.
Во время внутриутробного развития в одном случае из восьми у человека есть эмбрион-близнец, но в большей части случаев он остается невыношенным, то есть, не рождается.
Как сообщает издание Nature, ученые исследовали синдромом исчезающего близнеца. Около 12% беременностей начинаются как многоплодные, но только 2% завершаются рождением близнецов. Этот феномен часто проходит незамеченным.
Австралийским и нидерландским ученым удалось изучить изменения ДНК у близнецов. Похожие процессы они сравнили с аналогичными особенностями людей, у которых не было близнецов.
В результате они обнаружили 834 области ДНК, паттерн изменений к которым отличался у близнецов и людей, родившихся в результате одноплодной беременности.
Данные исследования в будущем помогут создать тест, с помощью которого можно будет узнать был ли у человека внутриутробный близнец, который исчез в период развития. Точность такого результата может составлять до 70%.
Отметим, недавно японским ученым удалось усовершенствовать технологию, которая позволяет выращивать рыб с помощью "суррогатного материнства".
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