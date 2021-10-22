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Вчені з’ясували, що спровокувало пандемію коронавірусу

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Олена Волкова Олена Волкова
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Поширення ковіду залежить, як мінімум, від двох чинників
Поширення ковіду залежить, як мінімум, від двох чинників

Коронавірус за підсумками нового дослідження виявився сезонною хворобою

Коронавірус, який продовжує бити рекорди в Україні, може бути сезонною інфекцією і залежати як від температури, так і від вологості.

До такого висновку прийшли вчені Барселонського інституту глобальної охорони здоров’я, йдеться на їх сторінці в "Твіттері".

Спочатку експерти не вважали ковід сезонним, але пізніше виявилося, що цей фактор зіграв не останню роль у на початку пандемії. Мовляв тоді, в кінці 2019 року, коронавірус почав поширюватися по Китаю при низькому рівні вологості і при температурі в 5-10 градусів.

В результаті, іспанські експерти проаналізували зв’язок температури і вологості на початковій стадії поширення вірусу в 162 країнах на 5 континентах. Виявилося, що під час перших двох хвиль пандемії спалахи відбувалися саме в холодну пору і при недостатній вологості. А ось третя хвиля стала винятком, хоча, продовжують вчені, вона швидше за все була пов’язана з початком активного туризму.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки медиків у всьому світі загинуло з початку ковідної пандемії.

Теги:
#Дослідження #Коронавірус #Вологість #Сезонність
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