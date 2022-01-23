Чому сніг білий, а хмари сірі, якщо те, і те - вода?

У всьому "винні" сонячні промені

Кожен з нас колись задавався питанням, чому хмари мають характерний сірий колір, а сніг при цьому білий. Це, мабуть, одна з дивовижніших метаморфоз, яку мають змогу споглядати мешканці нашої планети у зимову пору.

"Телеграф" зібрав кілька простих відповідей, які допоможуть зрозуміти, один із унікальних "подарунків" нашої природи.

Чому хмари сірого кольору?

Якщо поглянути на це з наукової точки зору, то колір хмар залежить від кількості рідини та її щільності на певну одиницю об'єму.

Тепер простіше. У момент, коли сонячний промінь потрапляє на хмару, світло відбивається від водяних часточок у різні сторони, у момент коли одна з його частин затримується, не доходячи до землі, колір змінюється. Таке явище можна чітко помітити у моменти, коли хмари закривають собою сонце, і під ними утворюється тінь.

Колір хмарних скупчень напряму залежить від кількості часточок, які сонячний промінь зустрічає на своєму шляху. Чим більше їх затримується та "поглинається" хмарою, тим сильніше змінюється колір в цьому місці. Саме у місцях "затримки" проступають сірі області, які ми бачимо.

Хмари здатні поглинути сонячні промені, не даючи їм доходити до землі, та чим вище в них щільність скупчення водяних часток, тим темнішою виглядає хмара, адже вона затримує більшу кількість світла. У хмар щільність є занадто високою, тож вони пропускають крізь себе мало променів, через що і здаються сірими.

Чому сніг білого кольору?

Що стосується снігу, то його колір ми також сприймаємо в залежності від сонячних променів. Чорні предмети здатні повністю поглинути сонячні промені, а якщо предмет повністю відображає це світло, то колір здається білим.

По суті, сніг — це замерзла вода, а вона, включно з льодом та парою взагалі не має кольору — вони прозорі, адже пропускають сонячні промені крізь себе повністю. Сніжинки ж зазвичай падають одна на одну у своєму безладному русі, тому вже разом у суцільному скупченні стають не прозорими, а білими.

Для того, щоб зрозуміти, чому сніг білого кольору, достатньо згадати, що сніжинки — це такі собі кристали з великою кількістю граней. Саме від цих граней, де скупчення водяних часточок є невеликим, як, до прикладу у хмарах, сонячні промені відбиваються, таким чином "забарвлюючи" сніг в білий колір.

Чому ж сніг білий, а хмари сірі, якщо одне й інше — вода?

Після вищевикладеного можна дійти висновку, що у всьому "винний" багатобарвний сонячний промінь. Тепер нам відомо, що якщо тіло (предмет) повністю поглинає сонячний промінь, то воно здається нам чорним. І навпаки, якщо тіло повністю відбиває промінь сонця, то він у такому випадку здається білим.

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