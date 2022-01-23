Почему снег белый, а облака серые, если то, и то – вода?

Во всем "виноваты" солнечные лучи

Каждый из нас хоть когда-то задавался вопросом, почему облака обладают характерным серым цветом, а снег при этом белый. Это, пожалуй, одна из самых удивительных метаморфоз, которые могут наблюдать жители нашей планеты в зимнее время.

"Телеграф" собрал несколько простых ответов, которые помогут понять, один из уникальных "подарков" нашей природы.

Почему облака серого цвета?

Если взглянуть на это с научной точки зрения, цвет облаков зависит от количества жидкости и ее плотности на определенную единицу объема.

Теперь проще. В момент, когда солнечный луч попадает на облако, свет отражается от водяных частиц в разные стороны, в момент, когда одна из его частей задерживается, не доходя до земли, цвет меняется. Такое явление можно четко заметить в моменты, когда облака закрывают собой солнце, и под ними появляется тень.

Цвет облачных скоплений напрямую зависит от количества частиц, которые солнечный луч встречает на своем пути. Чем больше их задерживается и поглощается облаком, тем сильнее меняется цвет в этом месте. Именно в местах "задержки" проступают серые области, которые мы видим.

Облака способны поглотить солнечные лучи, не давая им доходить до земли, и чем выше у них плотность скопления водяных частиц, тем темнее облако, ведь оно задерживает большее количество света. У облаков плотность слишком высока, поэтому они пропускают сквозь себя мало лучей, из-за чего и кажутся серыми.

Почему снег белого цвета?

Что касается снега, то его цвет мы воспринимаем в зависимости от солнечных лучей. Черные предметы способны полностью поглотить солнечные лучи, а если предмет полностью отражает этот свет, цвет кажется белым.

По сути, снег — это замерзшая вода, а она, включая лед и пар вообще не имеет цвета — они прозрачны, ведь пропускают солнечные лучи сквозь себя полностью. Снежинки обычно падают друг на друга в своем беспорядочном движении, поэтому уже вместе в сплошном скоплении становятся не прозрачными, а белыми.

Для того чтобы понять, почему снег белого цвета, достаточно вспомнить, что снежинки — это такие себе кристаллы с большим количеством граней. Именно от этих граней, где скопление водніх частичек невелико, как, к примеру в облаках, солнечные лучи отражаются, таким образом "окрашивая" снег в белый цвет.

Почему снег белый, а облака серые, если одно и другое — вода?

После вышеизложенного можно сделать вывод, что во всем "виновен" многоцветный солнечный луч. Теперь нам известно, что если тело (предмет) полностью поглощает солнечный луч, оно кажется нам черным. И наоборот, если тело полностью отражает луч солнца, то оно в таком случае кажется белым.

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