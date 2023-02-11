Активність Сонця збільшується: з величезної плями вирвався стовп плазми, його відчули навіть Землі (відео)

Темна пляма розрослася до 100 тисяч кілометрів у діаметрі

Сонце продовжує демонструвати збільшення активності напередодні максимуму, який настане в 11-річному циклі нашої зірки за два роки.

Як повідомляє Space, напередодні на ньому утворилася темна пляма в 10 разів більша за Землю, з якої вирвався величезний стовп плазми.

Ця пляма отримала назву AR3213 і досягла діаметра 100 тисяч кілометрів, а 7 та 8 лютого там сталася серія спалахів та коронарних викидів маси.

При цьому вчені стверджують, що цей викид відчували і на Землі, оскільки у вівторок у деяких регіонах Тихого океану фіксувалися перебої зі зв’язком.

Причиною став спалах силою в 6 балів за дев’ятибальною шкалою, а це означає, що він не був найпотужнішим із можливих, але помітно перевищив середньостатистичні.

Очікується, що сонячний максимум настане у 2025 році, а це означає, що у найближчі два роки частота спалахів та коронарних викидів лише збільшуватиметься. Це може призводити до частішого виникнення геомагнітних бур на Землі, які заважають роботі електроніки та засобів зв’язку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Tesla Ілона Маска вже п’ять років літає у відкритому космосі з манекеном на борту. Є ймовірність, що автомобіль може врізатися у Землю чи Сонце.