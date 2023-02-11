Активность Солнца увеличивается: из огромного пятна вырвался столб плазмы, его ощутили даже на Земле (видео)

Темное пятно разрослось до 100 тысяч километров в диаметре

Солнце продолжает демонстрировать увеличение активности накануне максимума, который наступит в 11-летнем цикле нашей звезды через два года.

Как информирует Space, накануне на нем образовалось темное пятно в 10 раз больше Земли, из которого вырвался огромный столб плазмы.

Это пятно получило название AR3213 и достигло диаметра в 100 тысяч километров, а 7 и 8 февраля там произошла серия вспышек и коронарных выбросов массы.

При этом ученые утверждают, что влияние этого выброс ощущали и на Земле, так как во вторник в некоторых регионах Тихого океана фиксировались перебои со связью.

Причиной стала вспышка силой в 6 баллов по девятибалльной шкале, а это значит, что она не была самой мощной из возможных, но заметно превысила среднестатистические.

Ожидается, что солнечный максимум наступит в 2025 году, а это значит, что в ближайшие два года частота вспышек и коронарных выбросов будет только увеличиваться. Это может приводить к более частому возникновению геомагнитных бурь на Земле, которые мешают работе электроники и средств связи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Tesla Илона Маска уже пять лет летает в открытом космосе с манекеном на борту. Есть вероятность, что автомобиль может врезаться в Землю или Солнце.