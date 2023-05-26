Вчені дослідили нову сонячну пляму: чи може вона загрожувати Землі магнітними бурями

Астросиноптики потішили землям новим графіком магнітних бур

Вчені давно спостерігають за активністю на Сонці і, за словами фахівців, одна пляма AR3311 ніяк не може заспокоїтись. Її магнітне поле нестабільне, а вона сама зростає з кожним днем.

За даними Spaceweather, сьогодні, 26 травня, знову є загроза удару з космосу у вигляді викиду корональної маси з сонячної плями.

Водночас спеціалісти з Національного наукового фонду опублікували нові зображення зсередини сонячної плями AR3053. Вони були впевнені, що плями — це темні і не проглядні утворення на світилі, однак після зображень, які зробив телескоп імені Деніел К. Інує, вчені змінили свою думку. На фото чітко видно яскраві точки, що знаходяться біля ядра плями.

Ці яскраві точки, або "темні точки" — це розжарені кульки плазми, що "плавають" в темному серці сонячної плями.

Астросиноптики додають, що пляма AR3053 не несе небезпеки для Землі. До того ж, малоймовірно, що найближчим часом прогнозуються магнітні бурі.

Такої думки дотримуються і астросиноптики з сайту Tesis.xras. До кінця травня не передбачається магнітного збурення, а тим більше бур.

Однак у червні планету сколихне магнітна буря. На початку й у середині місяця прогнозуються магнітні збурення 4 балів — 2 та 16 червня. Після того 18, 19 та 20 червня, Землю накриє триденна слабка магнітна буря потужністю 5 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про магнітну бурю, яка стала найсильнішою за останні 6 років.