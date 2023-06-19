Коли "дистанційка" стане постійною: дослідники змоделювали нерадісний портрет працівника

Помітна частина віддалених працівників не має облаштованого робочого місця

Всесвітня пандемія коронавірусу змусила держави та бізнес у прискореному темпі переводити працівників на віддалений режим роботи. І хоч багатьом таке нововведення припало до душі, однак у подібній роботі є й свої неприємні моменти.

Так дослідники Університету Лідса нещодавно оприлюднили звіт, який показав, що третина віддалених працівників Великої Британії не має спеціально облаштованого робочого місця. "Надихнувшись" цими даними команда Furniture-Work створила модель, яка показує, як саме виглядатимуть віддалені працівники через 70 років.

Свою модель вони назвали Анною і вона є вельми жалюгідним видовищем.

"Щоб візуалізувати наслідки відсутності відповідного місця для роботи вдома, ми використали наукові дослідження та працювали з експертами в галузі охорони здоров’я, щоб показати, яким може виглядати віддалений працівник майбутнього", — йдеться у повідомленні.

Зокрема через роботу в ліжку, у Анни утворився горб і піднялися плечі, а через постійну роботу за монітором її очі опухли та почервоніли.

Також руки жінки через багато годинного використання миші стали схожі на "кіготь", а через брак свіжого повітря, ослабленого імунітету, тривоги та депресії вона різко почала набирати вагу.

Експерти в галузі охорони здоров’я зазначають, що віддаленим працівникам необхідно приділяти увагу своєму стану, щоб залишатися здоровими при тривалій роботі вдома.

Наприклад, засновник United Medical Education Браян Кларк зазначив, що необхідно регулярно робити перерви, розминатися і рухатися, щоб уникнути болю в шиї та спині.

Як повідомлялося раніше, вчені з Європейського космічного відомства запропонували добровольцям пролежати на ліжку протягом двох місяців та отримати за це 18 тисяч євро.