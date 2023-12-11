Хто чий старший брат? Знахідку Х століття з українським гербом відкопали у Росії (фото)

Знахідка має надзвичайно важливе наукове значення

На Софійській стороні Великого Новгорода російські археологи виявили під час розкопок рідкісну монету — срібник князя Володимира Святославича. Це друга монета, знайдена в Новгороді за всю історію розкопок.

Така знахідка має важливе наукове значення. Про це повідомляє прес-служба Інституту археології Російської академії наук.

"Знахідка в Новгороді другого, найбільш раннього за часом виготовлення срібника Володимира, має надзвичайно важливе наукове значення. Вона розширює загальний ареал поширення давньоруських монет, свідчить про ранні контакти Новгорода та Києва, а також дає додаткову інформацію про перші десятиліття існування Новгорода, що дуже скупо відображено у письмових джерелах", — пояснив заступник директора ІА РАН Петро Гайдуков

У повідомленні йдеться, що така знахідка важлива, бо донедавна на Північному Заході Росії археологи не знаходили найдавніших російських монет і вважали, що їх виготовляли лише у Києві. У 2010 році археологи знайшли перший "північний" срібняк під час робіт на Десятинному розкопі на Софійській стороні Великого Новгорода.

Другу моменту нещодавно знайшов учений під час рятувальних розкопок, які розпочато навесні 2023 року у зв’язку з реконструкцією Морського центру капітана Варухіна. Восени та влітку під час розкопок знайшли велику кількість берестяних грамот, вислих печаток, у тому числі печатку Ярослава Ярославича, брата Олександра Невського, європейські та арабські монети, а також срібник Володимира Святославича.

"Виготовлення монет Володимиром Святославичем та його синами тривало трохи більше 30 років. Їх випуски, мабуть, були незначними, а сама спроба російських князів налагодити самостійну карбування виявилася короткочасним невдалим епізодом у тисячолітній історії російської грошової системи. Але сам факт карбування відбив дві основи. у розвитку Русі: утворення давньоруської держави з центром у Києві та прийняття християнства як державна релігія", — розповів Гайдуков.

Тут же варто відзначити, що ця знахідка вкотре руйнує російську пропагандистську тезу про Росію як "старшу" по відношенню до України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на дні обмілілого Каховського водосховища після його підриву були виявлені дивовижні знахідки : предмети часів Другої світової війни, часів козацтва, Візантії і навіть палеоліту, наприклад кістки мамонтів.