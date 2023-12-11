Кто чей старший брат? Находку Х века с украинским гербом откопали в России (фото)

Находка имеет чрезвычайно важное научное значение

На Софийской стороне Великого Новгорода российские археологи нашли во время раскопок редкую монету — сребреник князя Владимира Святославича. Это вторая монета найденная в Новгороде за всю историю раскопок.

Такая находка имеет важное научное значение. Об этом сообщает пресс-служба Института археологии Российской академии наук.

"Находка в Новгороде второго, наиболее раннего по времени изготовления сребреника Владимира, имеет чрезвычайно важное научное значение. Она расширяет общий ареал распространения древнерусских монет, свидетельствует о ранних контактах Новгорода и Киева, а также дает дополнительную информацию о первых десятилетиях существования Новгорода, что очень скупо отражено в письменных источниках", — пояснил заместитель директора ИА РАН Петр Гайдуков

В сообщении говорится, что такая находка важна, потому как до недавнего времени на Северо-Западе России археологи не находили древнейшие русские монеты и считали, что их изготавливали только в Киеве. В 2010 году археологи нашли первый "северный" сребреник во время работ на Десятинном раскопе на Софийской стороне Великого Новгорода.

Вторую моменту недавно нашел ученый при спасательных раскопках, которые были начаты весной 2023 года в связи с реконструкцией Морского центра капитана Варухина. Осень и летом в ходе раскопок нашли большое количество берестяных грамот, вислых печатей, в том числе печать Ярослава Ярославича, брата Александра Невского, европейские и арабские монеты, а также сребреник Владимира Святославича.

"Изготовление монет Владимиром Святославичем и его сыновьями продолжалось не более 30 лет. Их выпуски, вероятно, были незначительными, а сама попытка русских князей наладить самостоятельную чеканку оказалась кратковременным неудачным эпизодом в тысячелетней истории русской денежной системы. Но сам факт чеканки отразил два основополагающих политических события в развитии Руси: образование древнерусского государства с центром в Киеве и принятие христианства в качестве государственной религии", — рассказал Гайдуков.

Тут же стоит отметить, что данная находка в очередной раз разрушает российский пропагандистский тезис о России как "старшей" по отношению к Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на дне обмелевшего Каховского водохранилища, после его подрыва, были обнаружены удивительные находки: предметы времен Второй мировой войны, времен казачества, Византии и даже палеолита, например кости мамонтов.